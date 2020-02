Taylor Swift arremete contra Scooter Braun y la masculinidad tóxica en "The Man"

AFP

Taylor Swift se estrenó como directora con la difusión del increíble videoclip de su canción "The Man", en donde también actúa. De hombre, literalmente. (Le puede interesar: Taylor Swift deja Sony y firma en exclusiva con Universal Music).

Con prótesis, peluca y barba y un convincente maquillaje, la cantante de 30 años se presenta en el videoclip como un hombre odioso y arrogante que salta de éxito en éxito gracias a su privilegio de género.

En una escena notable el personaje masculino creado por Taylor Swift, sentado en el metro, abre sus piernas para ocupar tres espacios, y aprieta a las mujeres que se sientan a su lado, mientras lee el diario, fuma un habano y tira cenizas dentro de la cartera de su vecina de asiento.

"Estoy tan enferma de correr tan rápido como puedo/Me pregunto si llegaría ahí más rápido si fuese un hombre/Y estoy tan harta de que me ataquen de vuelta/Porque si fuese un hombre, entonces sería el hombre", canta Swift en el estribillo.

Al final, Taylor Swift Swift aparece dirigiendo el videoclip y dice al personaje hombre que volverá a filmar la escena, pero le pide que aparezca más "sexy" y "agradable".

La artista usa el videoclip de esta canción en su séptimo álbum, "Lover", para destacar que escribió el guion, dirigió el videoclip y es de su propiedad, al tiempo que asesta un golpe a los ejecutivos con los cuales batalla públicamente desde junio de 2019 por la propiedad de su música anterior.

En un momento del video, el personaje orina de pie contra un muro grafiteado donde aparecen los nombres de sus primeros seis álbums, junto a un cartel que dice "Perdidos. Si los hallan, regresar a Taylor Swift".

Otro grafiti tiene un símbolo que prohíbe los "scooters", los monopatines. (Contexto: Taylor Swift planea recuperar los derechos de sus canciones que perdió ante Scooter Braun).

Es un golpe claro contra el magnate de la industria musical Scooter Braun, quien tiene una participación mayoritaria en las grabaciones originales de los primeros seis álbums de Swift.

Taylor Swift es dueña de "Lover" y ha prometido volver a grabar sus álbumes anteriores para crear copias de su propiedad a partir de noviembre de este año, ya que antes su contrato no se lo permite.

El video es otro tanto para Taylor Swift en su lucha por independencia y control de su propia voz.

En los últimos años la artista ha hablado públicamente por primera vez, apoyando a candidatos demócratas en Tennessee en 2018 y criticando al presidente Donald Trump.

En su documental de Netflix "Miss Americana", difundido recientemente, la superestrella famosa por hits mundiales como "Shake It Off" cuenta cómo le pidieron que no hiciera comentarios políticos para evitar prensa negativa y no alienar a sus fans.