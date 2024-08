Taylor Swift, Paula Arenas, Ken-Y y más estrenos musicales este jueves

Taylor Swift, Paula Arenas, Ken-Y y Tito El Bambino hacen parte de los artistas con lanzamientos musicales este jueves. Foto: Archivo Particular

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este jueves 22 de agosto:

Los músicos Feid y Maisak lanzaron la canción “Se me olvida”.

El dúo puertorriqueño J. King y Maximan se unieron al artista dominicano Chímbala para la canción “TBT”, una fusión que mezcla el merengue tradicional con toques modernos. “Este tema ha sido producido por Adán La Amenaza de Chile y el reconocido productor dominicano Obreidy, quienes han sabido capturar y fusionar los ritmos caribeños con un toque distintivo de Sudamérica”, se lee en un comunicado.

“El merengue es un ritmo que corre por mis venas, y poder llevarlo a Colombia junto a J. King y Maximan es un sueño hecho realidad. Este tema es para todos ustedes, Colombia”, dijo Chímbala.

El mexicano Tito Double P lanzó su álbum debut “Incómodo”, en el que tiene colaboraciones con artistas como Grupo Frontera, Peso Pluma, Natanael Cano, Luis R Conriquez, Gabito Ballesteros, entre otros.

“Compuesto predominantemente por corridos, el álbum muestra una evolución musical que mezcla géneros mientras se mantiene enraizado en su estilo distintivo de música Mexicana, reflejando sus experiencias y emociones”, se lee en un comunicado.

El nuevo sencillo “Hijo Pródigo” de Juan Sinatra es una oda al empoderamiento y la autenticidad en el rap, transportándonos a la época dorada del hip-hop. Inspirado en el sonido clásico de los 90′s, Sinatra vuelve a sus raíces musicales, reflejando su evolución como artista y su amor por la música. “Hijo Pródigo” es más que una canción; es un manifiesto de dedicación y autenticidad, en el que Juan comparte su viaje de crecimiento personal y profesional.

“Esta canción es un testimonio de mi compromiso y entrega a la música y el arte. Quiero transmitirle al público mi amor por la música y mi dedicación. A lo largo de los años, he crecido como persona, músico y profesional, siempre manteniéndome fiel a mis raíces y convicciones”, comenta Juan Sinatra.

Quién dijo que los hombres no se ilusionan primero y los recuerdos de ese momento lo atormentan constantemente, esa es la premisa con la que Palau reunió a los productores Mauro Dembow, FineSound y el artista Tommy Navia en Medellín, para escribirle a esos amores que no prosperan y dejan el sin sabor de lo que no fue.



Siempre se ha dicho que son los hombres quienes le huyen al compromiso, pero en su nueva canción Juan Palau puso sobre la mesa una situación de la que se habla poco, pero sucede mucho, evidenciando casos en los que es el hombre quien tiene las intenciones de formalizar y proyectarse en una relación y es la otra persona quien solo quiere compañía para un rato.

Drakko C, talento emergente de la escena urbana en Colombia, lanza su nueva canción, “Pineapple Express”. Esta producción estuvo a cargo del productor Zor Beats, quien ha trabajado con otros artistas como Esteban Rojas, Pirlo, Métricas Frías y Doble Porción.

“El título ‘Pineapple Express’ nace de una frase clave dentro de la canción. Para mí, es fundamental que el título esté directamente relacionado con la letra, ya que refuerza el mensaje y la conexión con la historia que quiero transmitir”, explicó el artista.

La cantante Melissa Láhur presenta la canción “Mela”, producida por el ganador del Grammy Latino, Pedro Vengoechea, y que nace de los sentimientos de la artista hacia su hermana.

“A veces, tanto ella como yo tenemos días en los que no nos sentimos en nuestro mejor momento. Nos enredamos pensando en cómo las cosas serían diferentes si fuéramos de cierta manera o si tuviéramos ciertas cosas, olvidando que somos suficientes tal como somos. ‘Mela’ es mi forma de decirle a mi hermanita que ella es perfecta tal y como es”, dijo la cantante.

El artista puertorriqueño Ken-Y lanza la canción “Pegao” en colaboración con el artista y compositor Tito El Bambino. “Este sencillo, el cual fue producido por Jhon Paul ‘El Increíble’, refleja la esencia musical de ambos artistas, por un lado encontramos el estilo romántico de Ken-Y y por el otro, vemos el inconfundible sonido urbano de Tito El Bambino”, se lee en un comunicado.

“Me siento muy contento de retomar este proyecto que inicié en 2016, cuando tomé la decisión de ser solista. Siempre he sido muy apasionado con mi música, mis fanáticos saben lo que amo mi carrera, por ellos sigo dando todo mi esfuerzo, toda mi energía y toda mi capacidad para hacer buena música. Crear temas con sentido, canciones que siempre tengan un mensaje, y con las que se puedan contar historias, es lo que siempre trato de crear”, dijo Ken-Y.

La artista colombiana lanzó “Miguel”, su más reciente sencillo y que hace parte de una trilogía de recuerdos de la juventud de la cantante. La bogotana, nominada el año pasado a los premios Grammy y Grammy Latino, regresa con esta nueva, aunque nostálgica, propuesta.

“Enmarcada en el estilo musical de los años setenta, Paula Arenas nos presenta una pieza nostálgica y emotiva, que habla de un amor que nunca volvió a ser, pero que dejó una huella imborrable en su juventud. La letra nos invita a revivir esa etapa de la vida donde las consecuencias eran lo de menos y la intensidad de las experiencias lo era todo”, se lee en un comunicado.

La cantante se presentará en Bogotá, Miami, Ciudad de México y Guadalajara en el marco de su gira “Nada es Permanecer Tour”.

La cantante pop estadounidense lanzó el video de su canción “I Can Do It With A Broken Heart”, que hace parte de su más reciente álbum “The Tortured Poets Department”.

La canción se caracteriza por los sonidos electropop y dance-pop, al que además incorpora ritmos de house y bubblegum. El sencillo fue considerado de un tono más optimista frente al resto del álbum.