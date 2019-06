Taylor Swift se reconcilia con Katy Perry

CulturaOcio - Europa Press

La artista lanza el video de “You need to calm down” y también aprovecha para apoyar la causa LGBT.

Taylor Swift y Katy Perry en el clip de “You need to calm down”.

Taylor Swift estrenó el video de “You need to calm down”, en el que participan varias celebridades y figuras de la comunidad LGBTI de Estados Unidos. Sin embargo, la aparición más emotiva es la de la cantante Katy Perry, quien durante años fue su enemiga. (Archivo: Katy Perry da el primer paso para terminar su guerra con Taylor Swift).

En el clip ambas protagonizan la reconciliación y dejan claro que su rivalidad del pasado es algo ya totalmente superado. Y lo hacen ambas disfrazadas de hamburguesa y bolsa de papas fritas.

Por otro lado, en “You need to calm down” Taylor Swift apoya abiertamente a la comunidad LGTBI y rechaza los discursos de odio, por eso en el video aparecen rostros tan populares como RuPaul, Ellen Degeneres, Laverne Cox, Ryan Reynolds, Adam Lambert, Ciara, Todrick Hall, Adam Rippon, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Billy Porter y el elenco de Queer Eye.

“You need to calm down” es el segundo single de “Lover”, el séptimo disco de estudio de Taylor Swift, que verá la luz el próximo 23 de agosto.

La pelea entre Taylor Swift y Katy Perry

El primer motivo de distanciamiento entre las dos artistas surgió cuando Katy Perry inició una relación sentimental con John Mayer, uno de los exnovios de Swift, pero el punto de ruptura se habría producido después de que Perry tratara supuestamente de arrebatarle a su competidora a tres de los integrantes de su grupo de bailarines poco antes de un importante concierto. La respuesta de Taylor Swift no se hizo esperar y llegó en forma del tema 'Bad Blood', que podría traducirse como 'mal rollo' y que iba dedicado a una "estrella del pop" cuya identidad nunca quiso revelar. Tampoco hacía falta.

Katy Perry su propio contraataque en forma de la canción 'Swish Swish' en su último disco, pero hace un año reconoció estar cansada de esa guerra fría que se alargaba ya demasiado tiempo, aunque insistía en que debía ser Swift quien diera el primer paso hacia una reconciliación.

Sin embargo, el año pasado Katy Perry le envió a Taylor Swift un detalle. "Acabo de llegar a mi camerino y me he encontrado una rama de olivo auténtica. Esto significa mucho para mí. Gracias, Katy", dijo ésta última en redes sociales. (Archivo: Taylor Swift vuelve a Spotify justo el día que Katy Perry lanza "Witness").