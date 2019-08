Taylor Switf lanza su álbum "Lover"

Radacción Música

Taylor Swift, presenta "Lover", el álbum mas anticipado y esperado de este 2019 por sus fans, causando furor en todas las redes sociales y logrando ser tendencia número uno a nivel global horas antes de su estreno a media noche; las 18 canciones del álbum ya lideran los listados de las plataformas digitales en más de 83 países en el mundo.

“Lover” es el título del tercer sencillo que presenta el álbum homónimo, canción que también estreno video clip oficial y a pocas horas de su estreno logró ubicarse en la posición #1 de YouTube con más de 6 .5 Millones de visitas, dirigido por la misma Taylor Swift y en colaboración con Drew Kirsch.

El álbum conto con colaboraciones de artistas como: St. Vincent , Panic at the disco!, Dixie Chicks, Caution Clay Y Mark Spears.

Estas son las canciones que componen "Lover":

1. I Forgot That You Exited

2.Cruel Summer Lyrics

3.Lover

4. The Man Lyrics

5. The Archer Lyrics

6. I Think He Knows Lyrics

7.Miss Americana & The Heartbreak Prince Lyrics

8.Paper Rings Lyrics

9.Cornelia Street Lyrics

10. Death by a Thousand Cuts Lyrics

11. London Boy Lyrics

12. Soon You'll Get Better (Ft. Dixie Chicks) Lyrics

13. False God Lyrics

14. You Need To Calm Down Lyrics

15. Afterglow Lyrics

16. ME! (Ft. Brendon Urie) Lyrics

17. It’s Nice to Have a Friend Lyrics

18. Daylight Lyrics