En agosto, el Teatro Colón y la @revistaarcadia emprenderán un recorrido musical por Colombia con la programación de conciertos #DesdeMiCiudad. Acompáñanos a San Jacinto, Tumaco, Valledupar y Cali para disfrutar de la variedad de sonidos tradicionales de nuestro país. 🎶 @yeisonlandero @pluconpla @richievaldes @jimmy_saa Conéctate todos los viernes del mes a las 8:00 p.m. a nuestras redes sociales y las de @revistaarcadia. #ElTelónSigueArriba