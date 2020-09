Teo Grajales, el cerebro detrás de “Medallo City”

El músico cuenta cómo fue el proceso creativo de la canción que sirve como introducción a “Papi Juancho”, el más reciente álbum de Maluma.

Lo único que le faltaba a Maluma para completar Papi Juancho era la introducción. Todo lo demás estaba listo. Había escogido de entre más de cincuenta canciones que tenía grabadas, guiado por la idea de que el álbum diera cuenta de su esencia, de algunas de sus influencias, de la música que creció escuchando.

Pero no encontraba cómo abrir, no daba con esa canción que hablara más de Juan Luis que de Maluma, de Envigado y de la vida antes de ser una superestrella. Pero buscando encontró a Teo Grajales, y con Teo se reencontró con Envigado, con su barrio, con Juan Luis. (Recordar: Maluma regresa a sus raíces musicales en “ADMV”).

—Maestro, te habla Kevin, de The Rude Boyz… es que anoche nos tomamos unos vinos viendo tu trabajo en Instagram, y pues nosotros estamos terminando el más reciente disco de Maluma y hace rato estamos pegados por una intro, y ayer este loco (Maluma) vio tu trabajo y dijo: este man me tiene que hacer esa intro, yo quiero que este man haga esa intro —así, más o menos, recuerda Teo Grajales aquella llamada.

Pero él, que lleva ya casi treinta años dedicado a la música, ha hecho de todo, o casi todo, menos reguetón. Pero, como dice Kevin, Teo es un maestro, un referente para un montón de grupos y artistas que crecieron escuchándolo desde que empezó subirse a tarimas de colegios, parques y polideportivos en 1992.

Lo de Teo Grajales empezó con el rap, del que se enamoró por un casete que le prestaron cuando tenía doce o trece años, en el que se encontró con LL Cool J, Run DMC, Rakim, Public Enemy y De La Soul. Con el rap entendió que iba a dedicar su vida a la música y en 1995 formó su primer grupo, Sur Side Clika. Pero en esos años también se enamoró de la salsa, gracias a un amigo que era bailarín.

"Cuando conocí a este pela’o me le empecé a pegar a los parches de salsa. Después, cuando me tocó prestar servicio militar, ese año sí fue que solamente chupé salsa, por los parceros con que me tocó prestar servicio, pura gente latinera, por decirlo así, pura gente que era todo el día con Latina Stereo en el ‘loro’, como se decía en esa época, que todo el mundo andaba con un radiecito de esos Sony. Ellos ponían música yo les preguntaba, bueno y ese quién es y eso en qué disco está y quién tocó ahí, y me empecé a involucrar hasta que salí de allá y dije no, yo tengo que estudiar música, yo quiero hacer esta música también”.

Así llegó a estudiar música en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, en Envigado. Pasó dos semestres formándose en percusión, pero de tanto repasar los vinilos de salsa, empezó a darse cuenta de que el piano era el instrumento que le iba a permitir hacer todo lo que quería: crear, orquestar, arreglar música y escribir partituras.

Con esa obsesión por la salsa, Teo Grajales le propuso a Sur Side Clika que se convirtieran en Mulataje, un proyecto que comenzó como una fusión de rap con música latina y reggae, pero que terminó convertido en una orquesta. "Yo estaba estudiando música y estaba completamente envenena’o por la salsa, y llegó un momento en el que yo ya dije pues no, yo quiero es hacer salsa y Mulataje ya no es rap, es Mulataje Orquesta”. (Puede leer: Maluma: “Yo ya cambié el chip”).

Con Mulataje grabó su primer disco, Música urbana para latino, y la orquesta gozó de cierta popularidad en Medellín y los municipios aledaños. Tocaban cinco o seis veces al mes y Grajales empezó a ganar dinero con la música. Pero después de cinco años con Mulataje, quiso volver al rap y teniendo como base todo su aprendizaje musical, creó, entonces, Ritmo Cartel, un proyecto en el que fusionaban rap y jazz latino.

Con Ritmo Cartel, se ganaron un viaje a presentarse en Barcelona y una vez allá, decidieron quedarse. Permanecieron juntos tres años más, en los que alcanzaron a tocar en varias ciudades de España, Portugal y Francia. Cuando se separaron, Teo se quedó solo con el piano, y a él le compuso su primera canción como solista, Piano trinchera, porque es sobre el piano que ha sostenido su carrera, ya sea haciendo salsa, latin jazz, rap o todas juntas.

Luego vinieron más grupos, La Malandanza, del que hizo parte unos años, Adjazzentes, que es su proyecto principal, y Gruvé con José Tobón, cofundador de Puerto Candelaria. Y más rap, porque la cuarentena la ha pasado, sobre todo, con el piano.

"Yo prácticamente sentado al piano es tema fijo, pero ahora, con la pandemia, sin posibilidad de ir a un estudio ni nada, me conseguí un par de aplicaciones de esas en las que uno se puede grabar varias veces y así he estado haciendo cosas y por eso fue que resultó el asunto de Maluma. De hecho, durante la conversación, Kevin me habló muchas veces de Neápolis —una canción que Teo Grajales le escribió a Medellín—, entonces yo dije, quiero hacer un tema que refleje eso, que refleje la parte callejera”, dice. Se sentó al piano y la hizo, luego Maluma y The Rude Boyz agregaron algunos detalles.

Eso es Medallo City, una canción escrita en clave de parlache, un dialecto social que surgió y se desarrolló en los sectores populares de Medellín, especialmente a partir de 1980 —los años de la mafia y el cartel—, y que materializaba una nueva forma de simbolizar y expresar la realidad urbana. Maluma sabía que prácticamente nadie que no fuera de Medellín, o de Colombia, la iba a entender, pero eso es Medellín, una ciudad que es más que Pablo Escobar, pero que sigue estando lejos de ser esa ciudad colorida que pinta el reguetón, donde los sueños sí se cumplen.

Pero Teo Grajales es mucho más que esa colaboración con Maluma. Está próximo a lanzar un EP con Adjazzentes, La salsa espesa, del que ya han presentado tres temas con video, el más reciente, Esto es pa’ vos. El EP hará parte del catálogo del nuevo sello disquero de Latina Stereo, y su estudio Las Palmeras.