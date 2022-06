Terxero: el rap como propósito de vida

Para Terxero, el rap encuentra soluciones a capítulos de su vida en los que se siente incomprendido. / Daniel Pardo Cárdenas

Nadie se pone a rapear pensando que ese será su camino al éxito y eso Terxero lo tiene clarísimo, por eso trabaja para rapear y rapea para vivir. Porque el rap ha sido su vida desde que empezó a verse retratado en las canciones de otros, y la vida ha sido también otra desde que empezó a escribirla en rimas, cuando estaba todavía en el colegio y entendió que con palabras podía transformarlo todo, y que el rap podía soportarlo a él, porque lo soportaba todo.

Le puede interesar: Andrés Cepeda anuncia “La ruta púrpura”, su gira por Norteamérica

“Yo en el rap encuentro soluciones a capítulos de mi vida donde me siento incomprendido. No encajo en el mundo, pero estos tipos me están diciendo cómo encajan. Me dicen, mira, me importa un carajo esto, yo quiero simplemente ser feliz y quiero mi realización y tal. Y eso, de alguna forma, direcciona mi vida, se vuelve un código, un manual, me ayuda a sobrevivir en épocas muy oscuras de mi adolescencia y de lo que fue mi juventud después. El rap es una música de culto, muchas veces la gente dice, pero esta gente por qué no hace cosas más rentables, por qué mueren ahí en su ley, por qué les gusta tanto esa vaina, ¿por qué? No les hace sentido, y es porque hay unos códigos y unos principios que están allí, que están implícitos, y a mí eso me enamoró, yo ya tenía ese lenguaje en mi vida”, dice Terxero.

Pero lo que realmente no tenía sentido para Terxero era asumir que la vida era un imperativo social, como una visita guiada hacia lo que se supone que es el mundo y la existencia, como si la vida tuviera un sentido único y general. Por eso en Diles, su primer álbum, recorre sus pasos y vuelve a aquello que le da sentido: al rap. “Cuando yo rapeo, cuando yo canto, yo siento que estoy cumpliendo con mi propósito. Por más que me cueste y me rompa, cuando hago música siento que es lo que debo hacer, y es tan natural que el esfuerzo no se siente como algo adverso sino que se siente como algo precioso; entonces, la disciplina que implica, y las horas, el cansancio, el costo y todo se siente como algo bello, algo que lo hace más glorioso”.

Le puede interesar: Gene Simmons, de Kiss, recomienda: “retírate antes de que te noqueen”

En Diles se dejó todo. Dejó parte de sus salarios, porque con lo que gana con su trabajo como psicólogo ha ido pagando el disco, dejó las horas de descanso y de sueño, porque este álbum lo fue construyendo en el tiempo que le dejaba el trabajo, entre noches y madrugadas, escribiendo y grabándose solo, en su casa, cada día, hasta que los rapeos y las voces quedaran perfectos. Y dejó también las reflexiones que le han surgido esos años de sentirse anulado, de vivir esa violencia tan cotidiana de no poder decir ni decidir, de sentirse ahogado, sin voz ni voto.

“Todo te quiere callar. Todo. La gente te invalida todo el tiempo. En el trabajo tienes que hacer esto así o asá. Te invisibiliza el compañero y la vida también. Tienes que comprar esto, probar esto, tener aquello. Hay un montón de cosas que siempre intentan decirte la forma, moldearte. Hay muchas cosas que te oprimen, hay muchas cosas que te marginan… yo estaba en eso y un día digo no, sabes que, para. Diles. Diles realmente lo que tú quieres y lo que tú piensas. Porque es la única manera en que te puedes realizar plenamente, por ahora, con esto que vas a decir. Aquí yo soy Supermán, soy Marvel con todos los juguetes, aquí yo puedo decir lo que me dé la gana, este es mi espacio, así que Diles. Diles lo que es y ahí les dije”.

Le puede interesar: Crea Sonidos: la respuesta de Yuri Buenaventura al talento colombiano

Diles es un imperativo, pero es también el retorno de Terxero a su propósito, al rap, que le ha servido también de brújula para determinar su rumbo. Porque Terxero parece haber nacido para rapear, pues lleva el nombre de rapero desde que nació. Héctor Manuel Tercero. El nombre que escogió su papá porque sentía que era una forma de evitarle el sufrimiento y las dudas que él mismo había tenido por no haber conocido a su propio papá, el abuelo de Terxero. Héctor Manuel como el hombre que se casó con su abuela y le dio su nombre a un hijo que no era suyo, pero que hizo suyo. Héctor Manuel como su papá. Héctor Manuel Tercero, para que tuviera certeza de su linaje y de su historia, para que supiera de dónde viene y para dónde va. Héctor Manuel Tercero, el hijo del marinero que era dueño del picó más vanguardista del barrio Olaya Herrera en Cartagena. El que lo acercó a tanta música y le sembró, aunque sin querer, la inquietud por el canto. El que lo bautizó como rapero: Terxero.

Terxero - Diles (Track 11)

“Yo soy feliz y me estoy divirtiendo con esto, esta es la música que yo quiero escuchar y quiero que la gente la escuche. Yo sueño con que la gente lo escuche. Yo nunca he querido ser J Balvin, ni ganarme millones de pesos, nunca he tenido esa expectativa. Yo lo único que he querido es poder vivir, tener una vida en donde yo pueda cumplir con mi propósito. Lo que decido yo llamar poder servir, poder hacer cosas productivas, poder estar con la gente que amo, en los buenos y en los malos momentos. Servir a mi comunidad, eso, ser útil y hacer esta música que adorna la vida”, dice Terxero. Esa es su vida, rapear para vivir, para existir.