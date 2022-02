The Beatles: en primera fila de su último concierto

Cuando se publicó el disco "Let It Be", en 1970, lo acompañó un filme homónimo con las imágenes tomadas por Lindsay-Hogg. / Cortesía

“Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo. Espero hayamos pasado la audición”, dijo con una sonrisa John Lennon al finalizar la interpretación de la canción Get Back, la última pieza escuchada en vivo por parte The Beatles. Aquello ocurrió en la azotea del edificio de los estudios Apple, donde la banda grabó el que resultó ser su álbum de despedida, Let It Be. Han transcurrido 52 años de la mítica actuación.

Hace unos días se proyectó en las pantallas Imax de nuestro país y de todo el mundo aquel presuroso concierto al aire libre. Sucedió un gélido día ante la mirada atónita de peatones y vecinos. Pese a su corta duración, y encontrarse archivado por medio siglo, la calidad de la imagen y el sonido es impresionante. Brinda la sensación de ser testigo de excepción del colofón por parte de los precursores de la música rock.