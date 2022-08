The Killers y Hot Chip se presentarán en el Coliseo Live de Bogotá en noviembre

Esta vez, en el marco de su nuevo disco titulado Pressure Machine y con sencillos filosos como “Runaway Horses” y “Boy” vendrán para celebrar una carrera increíble cargada de éxitos. Foto: Cortesía

Pocos artistas han conectado de manera tan profunda y sincera como lo han hecho The Killers y Hot Chip con el público colombiano en los últimos 20 años. “Mr. Brightside”, “When You Were Young”, “Somebody Told Me”, “Over And Over”, “Ready For The Floor” o “Boy From School” son himnos del nuevo milenio que cantaremos juntxs el 8 de noviembre en el Coliseo Live de Bogotá en este encuentro definitivo, y en vivo, entre el pop y el indie.

Brandon Flowers, uno de los últimos gran frontmen, volverá por tercera vez a Colombia en un regreso que nos recuerda que la carrera de The Killers también se ha forjado de la mano del público nacional. Esta vez, en el marco de su nuevo disco titulado Pressure Machine y con sencillos filosos como “Runaway Horses” y “Boy” vendrán para celebrar una carrera increíble cargada de éxitos que han marcado el sonido del indie rock de estas dos décadas.

La banda de Las Vegas nos supo conmover hasta las lágrimas con sus shows en el FEP y esta vez, su regreso, será con un show completo y acompañado por unos cómplices generacionales en el encuentro definitivo entre el pop y el indie.

Hot Chip es la banda llamada a complementar una noche histórica para Bogotá. Ocho discos en una carrera que inició en el 2000 cuando Alexis Taylor y Joe Goddard se conocieron en su escuela en Putney, Inglaterra. Entre ellos, clásicos contemporáneos como The Warning, Made in The Dark, One Life Stand y In Our Heads. Estos príncipes del indie pop ya vinieron a Bogotá hace más de 10 años y tenían un regreso pautado para 2020 que la pandemia frenó. Esta vez, y de la mano de The Killers regresan a Bogotá para sellar un encuentro definitivo para una generación de fans de la música.

¿Cuánto valen las entradas del concierto?