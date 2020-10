El líder y vocalista de The Mavericks cuenta por qué, por primera vez en 30 años de historia de la agrupación musical, decidió lanzar un álbum completamente en español. Espera que con este trabajo, el público entienda su amor y relación con Latinoamérica.

A inicios de los años 90, bajo las influencias del country, el rock y los ritmos latinos, nació The Mavericks, una de las agrupaciones con más importancia en Estados Unidos, cuya trayectoria musical se podría resumir en sus tres premios de la Academia de Música Country, un Grammy y más de diez álbumes de estudio.

La banda estadounidense, conformada actualmente por Raúl Malo (vocalista), Eddie Pérez (guitarra), Jerry Dale McFadden (piano) y Paul Deakin (batería), empezó a incursionar en todos los géneros hasta encontrar su propio sello. Sus letras, que reflejan la vida de la mayoría de sus integrantes y son una evocación al pasado, han conectado a miles de personas en el planeta.

Por eso ahora, y con el objetivo de convertirse en un puente de comunicación para el público en medio de la pandemia, The Mavericks lanzó En español, su primer álbum, que, como el título lo indica, está compuesto por doce canciones en español; algunas originales y otras versiones especiales de algunos clásicos como No vale la pena (Juan Gabriel), Me olvidé de vivir (Julio Iglesias) y Sabor a mí (Los Panchos).

Según el líder y vocalista de la banda, Raúl Malo, la idea de este álbum venía desarrollándose desde “hace rato”, pero a inicios de este año, y después de “estar bien maduritos para decidir qué hacer con nuestra música”, optaron por lanzarlo definitivamente.

“La mayoría de las canciones del álbum las escogimos porque, de algún modo u otro, tenían una relación con la historia nuestra. También, aquí hicimos un homenaje a esos artistas con los que crecimos y aún escuchamos después de tanto tiempo”, dijo el cubano Raúl Malo, quien resaltó que uno de los temas más difíciles fue La sitiera porque era el abrebocas para el público.

Son doce canciones que hacen un recorrido por Latinoamérica, región muy cercana para los integrantes de la banda, pero que nunca se habían atrevido a explorar por miedo, respeto y falta de tiempo. Querían que su primer trabajo en español (aún se desconoce si será el único) fuera un homenaje a sus raíces latinas.

“Para mí, la música siempre inspira, nos une y nos ayuda a pasar el tiempo para no estar aislados. Aunque este disco no tenga ningún mensaje político, me parece una idea bellísima sacarlo en estos tiempos teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho en contra de los latinos inmigrantes, es una originalidad”, afirmó Malo.

El músico, hijo de padres cubanos, que creció en una casa llena de sonidos, espera que En español se convierta en un apoyo en esta crisis para las personas y que, asimismo, les ayude a recordar los momentos buenos del pasado y todo “aquello que nos hacía felices y ahora no podemos hacer”.