The Mavericks presenta la nueva edición de “En español deluxe”

Se trata del primer álbum en español de la banda ganadora de los Grammy, el cual será relanzado en una edición especial acompañado del nuevo sencillo “Por ti (Yo quiero ser)”. El disco obtuvo el puesto uno en la lista Álbumes de Pop Latino en Billboard.

El primer álbum en español de la banda ganadora de los Grammy, CMA & ACM “En Español”, es relanzado con una edición especial denominada “En Español edición deluxe”. Esta vez llega con un nuevo sencillo “Por Ti (Yo Quiero Ser)”, que fue lanzado de manera anticipada el pasado Viernes 14 de mayo.

El álbum obtuvo el debút número uno en la lista Álbumes de Pop Latino en Billboard, se convirtió en el primer álbum en obtener entradas simultáneas entre las 10 listas principales de América Latina y Estados Unidos, tiene una nominación actual en la categoría Mejor Álbum Latino Independiente del Año y recibió elogios de ser “Lo Mejor del 2020” por Rolling Stone, Pop Matters, The Tennessean y muchos más.

(Le recomendamos: Centro cultural del vallenato: un debate de $139 mil millones).

“Raul Malo tiene una de las voces más grandiosas de la música estadounidense y adopta sus raíces latinas para obtener resultados emocionantes. Incluso si no dominas el español, los ritmos, las letras y las melodías son universales. El álbum muestra su conocimiento y experiencia de varias maneras… [y] es una muestra de la veracidad del idioma español, al mismo tiempo que unifica los sonidos latinos y americanos” aseguró Composite Sample Quote – See Extensive Quote Sheet Attached

“Un álbum vibrante, para sentarse y tomar nota es magnífico asombroso tan impresionante como suena con una sonoridad musical poderosa para sacarte de tu asiento, la banda demuestra que son igual de potentes en otro idioma. Profundizando en el amor y la angustia, los sueños realizados y perdidos, The Mavericks nos traen su fuerza y versatilidad característicos a un álbum que expande las mentes al derretir corazones. The Mavericks ‘En Español es un argumento convincente de que la música estadunidense debe incluir a toda américa”, añade.

Nacidos de raíces cubanoamericanas en Miami, y luego radicados en Nashville, donde perfeccionaron su distintiva y ecléctica fusión Americana, con raíces e influencias country, rock y tejano / Tex-Mex, The Mavericks decidieron expandir su paleta musical aún más el año pasado, con el lanzamiento de su primer álbum “En Español”.

Un disco hecho en celebración de las raíces culturales latinas del cofundador, cantante Raúl Malo y el guitarrista Eddie Pérez. También compuesto por una colección de sus propios temas originales en español y temas latinos clásicos en los que se inspiraron, “En Español” de The Mavericks demostró ser un proyecto innovador, que unió a fanáticos de todas las culturas, géneros e idiomas, desde su lanzamiento que fue a finales de agosto del 2020.

“En Español” en ese entonces, alcanzó el puesto número uno en la lista de “Álbumes de pop latino” de Billboard, en listas de iTunes y Amazon Latin Music y se convirtió en el primer álbum que aterriza simultáneamente en el Top-10 de las listas de la música estadounidense y latina.

La reacción al álbum ha seguido creciendo aún más fuerte debido a una gran cantidad de elogios de los medios en los Estados Unidos y América Latina, las presentaciones en Austin City Limits (PBS), la Conferencia de Música Alternativa Latina y los Premios The Hispanic Heritage Awards, una nominación actual junto a Bad Bunny al Mejor Álbum Latino Independiente del Año, y múltiples reconocimientos a “Lo mejor de 2020”, que abarcaron de manera impresionante listas de críticos de música Mainstream, Country, Americana y Latina.

(Le puede interesar: Matisse estrena “Malo” junto a Mau y Ricky).

Ahora, The Mavericks conmemoran este especial capítulo del álbum acerca de sus 30 años de carrera, con el lanzamiento de: “En Español Edición Deluxe”. Esto a partir de expandir su colección musical para satisfacer las solicitudes de los fanáticos de crear más canciones de The Mavericks en español.

También para abarcar a un público aún más amplio que vaya a descubrir esta celebración cultural con el comienzo del verano y disfrutar de esta amada banda en vivo, regresando nuevamente a los escenarios de conciertos. Estos conciertos tienen cada vez más fechas programadas, en donde se incluyen la celebración al primer aniversario de “En Español” en el Teatro Giego de Los Ángeles junto a Los Lobos, y con el apoyo de Ozomatli y más artistas.

Así como, múltiples fechas de giras en la costa oeste, medio oeste y noreste, y dos noches muy especiales en el auditorio Famed Ryman en diciembre (Verifique todas las fechas de la gira aquí ).

Este lanzamiento lo hacen con el sencillo perfecto para este verano “Por Ti (Yo Quiero Ser)”, una canción original de The Mavericks considerada un uptempo y un imán para la pista de baile. Este sencillo habla sobre un romance prohibido entre dos amantes desventurados y que avanza hacia un final explosivo y auténtico.

Tras el lanzamiento del álbum, los fanáticos también pueden esperar una versión acústica de ranchera del sencillo “Poder Vivir”, canción original del álbum, interpretada por la banda, en su transmisión en vivo denominada The Mavericks Show 2020. Así como las vibraciones inconfundibles de la canción original de Raul Malo “Mujer”, con un remix del aclamado DJ de cumbia El Dusty, nominado al Grammy Latino y un cover especial y alternativo de Nick Farrow de la obra de arte “La Catrina” del galardonado artista Dolan Geiman.