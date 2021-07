The Prince State lanza el álbum “Welcome 2 America”

Antes del lanzamiento, The Prince Estate compartió el tema que da título al disco, Welcome 2 America. A lo largo de esta poderosa canción, Prince pronuncia un mordaz soliloquio de palabras habladas sobre los paracaídas dorados, la naturaleza superficial de las redes sociales, la cultura de la celebridad alimentada por la telerrealidad y los monopolios corporativos en la industria musical, concluyendo finalmente que Estados Unidos es la “Tierra de la libertad / hogar del esclavo”.

La siguiente canción en salir al mercado fue “Born 2 Die”, un tema grabado durante una oleada de actividad en el estudio en la primavera de 2010, cuando el presidente Obama llevaba apenas un año de mandato y Prince reflexionaba profundamente sobre los problemas que afectaban a la comunidad negra y el papel que esperaba desempeñar en el movimiento por la justicia social. Esquire señaló: “‘Born 2 Die’ es la prueba de que su música sigue siendo necesaria y atemporal”.

Welcome 2 America

La semana pasada, Hot Summer salió a la venta el mismo día en que The Prince Estate lanzó una nueva temporada de su podcast oficial, premiado con un Webby. “The Story of Welcome 2 America” lleva a los oyentes a un viaje a los estudios de Paisley Park y a la carretera con Prince en 2010-2011, cuando grabó su álbum político y conmovedor Welcome 2 America y luego lo archivó, optando por centrarse en cambio en la creación de residencias de conciertos en vivo sin precedentes en ciudades de todo Estados Unidos. Escucha los episodios 1 y 2 de “The Story of Welcome 2 America”.