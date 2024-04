El guitarrista Ronnie Wood, el vocalista Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards de la banda británica The Rolling Stones actúan durante la sala de conciertos Waldbuehne, en Berlín, Alemania, el 03 de agosto de 2022. (Alemania) EFE/EPA/CLEMENS BILAN. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el periodista musical Manolo Bellon habló para El Espectador sobre su más reciente libro: Conspiraciones, mitos y leyendas en la historia de la música (Aguilar).

Ballón compiló algunas de las teorías más conocidas, reproducidas, y absurdas de los grupos y cantantes más importantes de todos los tiempos. Varias de esas historias incluyen a Colombia en su relato.

En el capítulo 5, el autor presenta relatos cortos sobre algunas de esas leyendas urbanas. Dos de ellas hablan de un paso fugaz y misterioso de The Rolling Stone y de The Beatles por la capital de la República.

The Rolling Stone en el parque de los hippies de Bogotá

“Mucho antes de que el grupo se presentara en el estadio El campin, de Bogotá, en el 2016, en los años setenta, se rumoró que Mick Jagger y compañía habían estado en Colombia, aunque sin especificar si estuvieron en alguna presentación privada o de vacaciones. Nunca nadie ha podido presentar algún tipo de evidencia al respecto. Al revisar la actividad del grupo, es claro que esa posibilidad no existía, pues incluso Jagger dijo en esos tiempos que no había nadie en Suramérica que pudiera pagar sus presentaciones. No existían los enormes patrocinios comerciales que años más tarde aportaron grandes empresas para ayudar a financiar los mega conciertos.

Lo que sí se sabe con certeza es que Mick Jagger, con su entonces novia, la modelo y actriz italo-alemana Anita Pallen-berg, y el guitarrista Keith Richards, estuvo a finales de 1968 y 1969 en Brasil y Perú. Se dice que en ese viaje es posible que hayan hecho una escala en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, pero no hay evidencias de ello. También se rumoró que el grupo estuvo en el llamado Parque de los Hippies, en la calle 60 con carrera 74, en el sector de Chapinero de la capital colombiana, que en los años sesenta y setenta fue el centro de la actividad juvenil”:

Otro de los mitos habla de una gira de beneficencia de The Beatles por Colombia

“El 7 de noviembre de 1966, el diario bogotano El Tiempo publicó una nota titulada “Confirmado: Beatles en Colombia”. En la ampliación de la noticia, dijo textualmente: ”Una gira de beneficencia por diferentes regiones de Colombia hará el famoso conjunto músico-vocal Los Beatles, integrado por cuatro excéntricos jóvenes ingleses que actúan bajo la dirección de su compañero [sic], el simpático Ringo Star.

Los artistas actuarán en Cali, Medellín y Bogotá y serán presentados por Croydon del Pacífico. Lo recaudado se entregará a instituciones necesitadas”. Croydon del Pacífico era una empresa que producía inicialmente calzado deportivo y luego empezó a producir llantas. La noticia se publicó así no más, sin ampliación ni mayores datos, y lo que a la luz de los hechos parecía ser un imposible, en efecto, lo fue”.

El libro de Bellon, que se publicó tras más de cinco años de investigación, incluye teorías, mitos y leyendas de, entre otros, Paul Mccartney, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stone, Marilyn Manson, Taylor Swift y Frank Sinatra.

De esos cuentos reproducidos por la tradición oral, pero de los cuales no hay evidencia, conversamos en la Feria del Libro de Bogotá en el stand que El Espectador tiene en Corferias.

¿Madonna le dedicó “La isla bonita” a San Andrés? ¿Santana estuvo en La Guajira?

¿Cómo fue la investigación?, le preguntamos a Manollo Bellon.

“Se inició prácticamente con el comienzo de mi carrera. Desde niño recortaba de los periódicos gringos artículos sobre música y los guardé durante muchísimos años. En el libro están las referencias de los libros, archivos, recortes que compilé para la investigación, para no comprometerme son referencias que están en la historia.

En este escenario grabamos un Claro Oscuro, formato de entrevistas de la sección de Entretenimiento de El Espectador, que tiene como protagonista a Manollo Bellon.