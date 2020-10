Las hermanas Magdalena y Montserrat, creadoras de uno de los dúos infantiles más importantes del país, hablan del proceso musical de su nuevo sencillo “Amarte”, una propuesta para impulsar los sueños por medio del amor.

Magdalena y Montserrat, ¿cómo han pasado este tiempo de cuarentena?

Magdalena: Tratamos de usar el tiempo lo más que podamos al máximo. También estudiamos así que eso consume una gran cantidad, pero nos estamos adaptando. Hay días donde uno quiere tirar la toalla y no pararse de la cama. Las cosas en la casa no son fáciles porque uno se ve con la misma persona una y otra vez, pero hemos tratado de equilibrarnos para pasarla mejor. Estamos componiendo, escribiendo y haciendo varias cosas. Somos muy creativas y somos personas que les gusta estar ocupadas. El día que no hago algo me siento fatal.

Montserrat: La cuarentena me ha enseñado que toca dedicarse tiempo a uno mismo. He tenido tiempo para identificar cosas que me gustan como patinar, pintar, etc. Todos tenemos momentos difíciles pero lo importante es seguir adelante.

¿Cómo nació el proyecto musical de The Sisters?

Montserrat: Fue muy raro, nadie sabía que yo cantaba y me inscribí a un concurso y todos quedaron sorprendidos por eso. Recuerdo que canté Someone Like You, de Adele, y todos pensaban que haría un oso horrible, pero terminé ganando. Ahí me di cuenta de que esto es lo que yo amo hacer y quiero hacer por el resto de mi vida. Luego, Magdalena se unió conmigo y nos inscribimos con una profesora de Bucaramanga, Claudia Correa, y nos enseñó muchas de las cosas que hoy tenemos implementadas. Mucha gente nos pregunta si nos llevábamos bien, si tenemos una hermandad real, mira, yo sé que suena cliché, pero mi hermana es mi mejor amiga. (Lea: Magdalena y Monserrat: “Juntas somos una bomba”)

Magdalena: Siempre dije que quería ser cantante, que quería trabajar por mis sueños, obvio a esta edad es difícil porque uno es muy chiquito, pero sigo adelante. Sé que hay días muy duros y uno deja cierta parte de su niñez porque empieza a tener responsabilidades de adultos, pero esto es lo que quiero y por lo cual seguiré luchando.

Montserrat, usted fue la primera en incursionar en el mundo musical…¿nunca pensó en iniciar un proyecto como solista?

Cuando me imagino en escenarios grandes, nunca me he imaginado estando sola. Y si algún día decidimos separarnos, sería algo triste para los fans y los que nos conocen desde el principio. Siempre he soñado con mi hermana porque todos dicen que juntas somos una bomba. Cada una tiene su magia, sello, diferencia, su manera de ser única, pero siempre me he imaginado y siempre voy a querer estar en este proyecto con ella, pero nunca separada.

Hablando de sellos, ¿cuál es el sello de The Sisters?

Magdalena: El mensaje. Nuestro mensaje es impresionantemente fuerte porque hablamos del amor. La magia en esta industria está cuando sientes pasión por las cosas, ese fuego cada vez que tocas y cantas. Siento que tenemos eso muy marcado en nosotras y es una unión muy real, que viene desde hace mucho tiempo. Mi hermana me conoce más de lo que yo me conozco, ahí está nuestro secreto. Nosotras, con The Sisters, le transmitimos a las personas que hay muchas cosas difíciles, situaciones complejas, pero todo se puede realizar. Por ejemplo, agradezco que mi familia siempre esté para nosotros porque sé y soy consciente que no siempre sucede esto. La industria musical es pesada y tiene muchas piedras en el camino, pero, créeme, cuando uno se cae, debe levantarse nuevamente. (Además: “Tu voz”, lo nuevo de The Sisters)

El amor es uno de los pilares de The Sisters y esto se ve reflejado en “Amarte”, su más reciente canción. ¿Cómo fue el proceso de creación y más en estos tiempos tan extraños?

Magdalena: La escribí yo y nació de lo que representa, para mí, el amor, pero, pilas, no el de pareja sino el amor hacia uno mismo. Si yo me quiero y me respeto, puedo empezar a trabajar por lo que quiero, o sea, trabajar a esa meta a futuro en la que quiero verme. Lo que queremos comunicar con esta canción es que el amor es una cosa que a ti te toca el corazón. Nadie es perfecto y uno tiene que aprender a reconocer esas cosas para que cuando alguien nos diga como ‘Oye, me parece que esto no está bien’, uno pueda aceptarlo y tener la capacidad de mejorar, claro, si eso quieres. Siempre debes sentir amor por todo lo que haces.

Montserrat: Tengo muchos amigos que tienen conflictos sobre el amor propio, pero siempre les he dicho que sí tú no te quieres a ti mismo, pues nadie más lo hará, en serio, debes aprender a amarte y respetarte.

En “Amarte” también hacen una invitación a explorar un universo lleno de sueños, ¿cuál es el mayor sueño de cada una?

Magdalena: Mi sueño nunca ha sido realmente ser famosa y tener lujos, lo que realmente quiero es estar en un estado grandísimo, lleno de gente, con el mejor sonido del mundo y cantando uno de mis mejores temas y, en vez de que se oiga mi voz, pueda escuchar la de las personas cantando. Ese sería mi sueño: poder transferir todas las experiencias y emociones que siento cada vez que me pongo a cantar y tocar.

Montserrat: Mi sueño es llevar alegría a las personas. Cada vez que entro a clase de canto, los profesores me dicen que yo transmito mucho. Me encantaría cantar con miles de artistas colombianos, extranjeros, y seguir llevando nuestra música a todos los rincones del mundo. Estamos aquí y sabemos que todo esto requiere de un gran proceso y hay que tener paciencia en todo.

Además del amor, ¿cuál es el mensaje que quieren trasmitir por medio de sus canciones?

Magdalena: El mensaje que se quiere transmitir, y nos influye a nosotras, son las experiencias: esas cosas que uno siente cuando habla con una persona. Que al escucharnos a nosotras, sientan un apoyo, un alivio o un respiro a todos sus problemas. La música es nuestra necesidad, todo lo que pasa por tu mente, todo eso que quieres transmitir.

¿Cuáles son los próximos proyectos que vienen para The Sisters?

Magdalena: La gente tiene que estar preparada porque vamos a seguir lanzando bomba tras bomba. Se vienen proyectos muy grandes que esperamos compartir con ustedes.