“The Spongebob Movie: Sponge on the run” ya tiene lista su banda sonora

La película, que tiene fecha de lanzamiento en cines para 2022, presentó la lista completa de canciones y algunas son el resultado de colaboraciones de artistas latinos como Tainy y Becky G.

NEON16, en alianza con Paramount Animation y Nickelodeon, presentó el esperado soundtrack de la película animada “The Spongebob Movie: Sponge on the run”.

La banda sonora es producida por Neon16, y se encuentra desde ya disponible en Neon16/Interscope Records y en todas las plataformas digitales. Además, el tercer sencillo del soundtrack, “F is For Friends”, fue realizado en colaboración con Tainy, Becky G y Trevor Daniel y salió hoy junto con el video animado oficial.

Todos los seguidores de las aventuras de Bob Esponja y Patricio tienen disponible la película a través del servicio de Paramount +, el nuevo servicio de ‘streaming’ de ViacomCBS, y también en Premium Video-On-Demand (PVOD).

Tracklist:

Tainy (with J Balvin) – “Agua”

Swae Lee, Tyga & Lil Mosey - “Krabby Step”

Becky G, Tainy, Trevor Daniel – “F Is For Friends”

Weezer – “It’s Always Sunny In Bikini Bottom”

Snoop Dog, Monsta X – “How We Do”

Kenny G – “Gary’s Song”

Cast – “Secret To The Formula”

The Flaming Lips – “Snail: I’m Avail”

Tainy (with J Balvin) – “Agua (Film Version)” – Bonus

El sencillo debut del sountrack, “Agua”, una colaboración entre Tainy y J Balvin, alcanzó el puesto número 1 en las listas Latin Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard. “Krabby Step” con Swae Lee, Tyga y Lil Mosey se volvió viral rápidamente a través de TikTok, Instagram, entre otras plataformas.

El soundtrack está encabezado y producido ejecutivamente por los galardonados productores Tainy y Lex Borrero, Neon16 seleccionó el soundtrack oficial de la película para la próxima franquicia de Bob Esponja al reunir a algunos de los artistas más prolíficos e innovadores de la industria.

La empresa encargada de la animación fue Paramount Animation, tras revitalizarse en 2017 con una misión renovada de desarrollar y producir títulos de animación y títulos de animación híbrida de alta calidad. Construyendo sobre la base de los 100 años de historia de la cinematografía icónica de Paramount.

Paramount Animation ha reunido a artistas y narradores visionarios para formar un estudio de animación de clase mundial. La división produjo “The Spongebob Movie: Sponge on the Run”, que ya tiene está fecha de estreno en cines en 2022; y The Tiger’s Apprentice se lanzará en 2023.