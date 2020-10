Pao, Leo, Vica y Jack son los integrantes de esta agrupación que se dio a conocer en 2015 con el disco “Hurricane” y que ahora lanza su segunda producción, “The Spotglow”.

La banda bogotana, conformada por Pao, Leo, Vica y Jack, presenta “The Spotglow” su segundo disco, con el que muestran un renacer como grupo, consolidando el estilo característico con el que surgió su propuesta sonora.

En esta nueva apuesta de The Spotglow y su disco homónimo, los integrantes ofrecen una amplia gama de atmósferas, texturas y momentos que permiten conectar los sonidos con las sensaciones que se encuentran en el ser humano, sin importar el lugar de origen, la raza o las preferencias.

The Spotglow fue grabado en Altar Audio y masterizado por Streaky Mastering en el Reino Unido, con la coproducción de la banda, Eduardo López y Sebastián Casanova. El álbum incluye diez canciones, dentro de las se pueden mencionar The cage, Space Roulette y Fly on Me, sin olvidarse de Human, el sencillo que acompaña el lanzamiento del álbum.

La banda The Spotglow tiene dos discos y un EP. En 2015 sus integrantes lanzaron Hurricane, el primer álbum. Dos años más tarde presentaron el EP, Magmatic, cuyo proceso de exploración les sirvió para adentrarse en la realización del segundo registro.

¿Cómo podrían definir a The Spotglow?

The Spotglow nace por la necesidad de explorar sonidos y sensaciones diferentes a las que comúnmente nos encontrábamos como músicos, siempre hemos querido ir más allá en cada paso que damos. El primer álbum fue un descubrimiento en la comunión entre nosotros y nos abrió las puertas a la mayoría de escenarios de Bogotá. El ser parte de Converse Rubber Tracks en 2016 nos dio el empuje y una visión aún más amplia para llegar con nuestro EP Magmatic a expandir nuestra comunidad y tocar en otras ciudades, a crecer fuera del país permitiéndonos ser parte de algunos festivales independientes en los que hemos tenido la oportunidad de compartir con artistas increíbles. Como banda, hemos abierto campo como gestores para bandas amigas y proyectos diversos en distintos eventos de iniciativa colectiva y propia.

¿Qué experiencias tuvieron los integrantes de la banda The Spotglow para llegar a componer este disco homónimo?

Creemos que nuestras circunstancias personales nos llevaron a ser más sinceros a la hora de componer y crear un sonido honesto, que realmente nos diferenciara de todo lo veníamos haciendo. Al terminar la producción nos dimos cuenta de que era un renacer y decidimos darle un título homónimo que acentuara ese sentimiento.

¿Qué buscan transmitir con este segundo disco?

El mensaje principal es la exploración de un mundo interno, introspectivo, que nos ayude a reencontrarnos con sentimientos que nos ocultamos, evadimos o que simplemente evitamos para no sumarlo a todo lo que pasa a nuestro alrededor. A integrar nuestra sombra y aprender lo que tiene para mostrarnos y trascenderlo.

¿Cuál ha sido la evolución que ustedes han mostrado a sus fans desde el primer álbum “Hurricane” hasta este nuevo disco “The Spotglow”?

Consolidar nuestro sonido se convirtió en nuestra prioridad. La exploración sonora y conceptual de lo que somos como individuos y como banda para otorgar una experiencia más directa con nuestra esencia en este momento de nuestras vidas, y del mundo que interpretamos.

¿Por qué elegir “Human” como sencillo promocional de este disco?

Habíamos lanzado previo al disco un par de canciones que sentíamos guiaban esta composición a estos nuevos ambientes y a sentimientos que queremos transmitir. Por esta razón, con el lanzamiento total del disco, queremos mostrar esta cara un poco más atrevida y que marca una línea transversal en nuestras composiciones. Además de vivir una serendipia especial con la temática de este sencillo y lo que hemos vivido como contexto.

¿De dónde viene la idea de incluir un verso en español para “Human”?

Para nosotros el idioma es una herramienta sonora que, al igual que los demás instrumentos, nos permiten expresar sentimientos y situaciones. La temática que estamos tocando en esta canción nos invitó a explorar a través del español y una rítmica diferente. Palabras e imágenes que brotan directamente de nuestra vida cotidiana en Bogotá.

Cuéntenos un poco sobre el video de “Human” ¿por qué apostarle a esta inclusión?

Porque sentimos que muchas de las acciones que estamos tomando como seres humanos nos han llevado a situaciones de división y polarización, en las que peleamos por la procedencia que tenemos, lo que representamos, amamos o creemos. Olvidando que todos reímos, lloramos y vivimos situaciones y sensaciones colectivas. Esta división es, en definitiva, aprovechada por aquellos a los que les conviene y nos es vendida como una carrera, como si hubiera un lugar que como depredadores debemos procurar para los nuestros, a costa “del otro”, dejando el beneficio final en manos de los mismos de siempre.

¿Cómo es el trabajo de composición entre todo el equipo? ¿Cómo se delegan las funciones?

El trabajo de nosotros como banda va muchas veces más allá de lo que somos como músicos y en este sentido nos hemos entendido muy bien para dividirnos la carga y que cada uno tenga unas labores claras. Por el lado musical y artístico preferimos hacerlo en equipo, nos gusta la combinación de lo que somos y lo que podemos expresar juntos. Claramente somos personas diferentes y a través del arte uno expresa sus cosas más personales y el corazón desnudo. En algunas ocasiones esto muestra diferencias entre nosotros, pero son discusiones que nos terminan haciendo crecer como personas y terminan enriqueciendo la obra.

¿Cómo ha sido para las mujeres del grupo enfrentarse en una industria musical que en su mayoría está regida por hombres?

Sabemos que estamos en un momento de coyuntura y más en una industria que fue dominada por hombres durante mucho tiempo. Pero creemos que las cosas han cambiado mucho en los últimos años y realmente desde nuestro trabajo queremos mostrar que todo es posible y que no hay motivos para dividirnos más. Entre nosotros todo fluye como equipo y construimos por igual

¿Por qué la apuesta de ser una banda latina cantando en inglés?

Más que una apuesta, lo vemos como una herramienta, la música tiene muchos elementos compositivos y este es uno de ellos, nuestras influencias nos han llevado a explorarlo y nos ha funcionado muy bien con las melodías que creamos. Estamos abiertos a lo que nuestra música nos vaya pidiendo de manera orgánica.

¿Cómo ha sido el recibimiento de su música en países como México?

Estamos agradecidos de haber tenido un recibimiento increíble y más después de la gira que hicimos con nuestro EP Magmatic. México es un país que recibe muy bien a los colombianos y nos encanta compartir con personas que han tenido un contexto un poco diferente, aunque sea un país hermano. Es increíble ver como la música nos ha llegado a unir entre países a los que no imaginábamos íbamos a llegar y ver cómo nos conectamos a través de sensaciones y vivencias.

¿Qué viene ahora para The Spotglow?

Ahora es el momento para nosotros de compartir esto que hemos hecho con tanto cariño y le hemos dedicado tanto tiempo, esperamos el momento en el que podamos reencontrarnos en persona y poder viajar nuevamente. Continuar componiendo, para nosotros esto es algo que nunca acaba.