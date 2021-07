Tito Nieves: leyenda viva de la salsa

Catalogado el “Pavarotti de la salsa” —considerado uno de los mejores cantantes de la historia—, este es Tito Nieves, un artista que en 42 años de vida dedicada a la salsa ha cosechado tantos éxitos, que incluso puede vivir de ellos. Su voz le sale con tanta naturalidad y precisión en las notas, aunque nunca pasó por una escuela de música.

Cualquiera creería que su vida ha estado llena solo de fiestas, como se titula su reciente sencillo. Una canción que le llegó en uno de los momentos difíciles de su vida, pues la pandemia también se ha llevado amigos, familiares y colegas. Durante casi quince meses se alejó y estuvo en confinamiento. Por esa razón, al recibir por primera vez la canción escrita por Grettel Garibaldi, la escuchó al lado de su esposa, de quien siempre se deja llevar y espera su visto bueno. En esta letra encontró la paz y alegría que necesita el mundo. Su título original iba a ser “Quiero fiesta”, pero, culpando a la juventud y los hashtags, optó por acortar el título.

Tito Nieves & David Kada - Fiesta (Video Oficial)

Su regreso a los estudios no podía ser solo, porque desde hacía un tiempo le venía poniendo el ojo a David Kada, un salsero dominicano de 28 años, una promesa del género. Pareciera lo contrario y que más bien sería este joven quien persiguiera una colaboración con Tito Nieves, pero el sueño y la mayor apuesta del maestro han sido los jóvenes.

“Él dirá que los honores son de él, porque quería que yo lo invitara, pero para mí la juventud me da esa fuerza que yo necesito y que a veces yo mismo no puedo sacar. Para mí, es como un cargador que me devuelve la energía. Así como el abuelo que revive a sus hijos a través de los nietos, yo revivo y mis canciones también lo hacen cuando veo a los jóvenes cantarlas”.

Tito Nieves recién cumplió 62 años, de ahí que aprovechara esa fecha para lanzar su sencillo. Su diferencia de edad con Kada es amplia, pero su relación es estrecha. Sueña con impulsar su carrera, así como invita a otros legendarios a hacer lo mismo con otros que apenas empiezan. Su mayor legado es ver cómo los niños y las nuevas generaciones cantan y bailan a todo timbal canciones como “Fabricando fantasías”, “El amor más bonito que tengo” y otras que hacen parte de un repertorio de más de treinta álbumes.

“Yo disfruto más cuando cantan mis canciones personas jóvenes, porque digo: “Wow, mi música está llegando a otra generación”. De ahí parte el sentido de “Fiesta” y es que él mismo admite lo deseoso que estaba por volver a su público, montado en un escenario, como en los viejos tiempos. Aunque la salsa es de esos géneros que perduran y alguien como Tito Nieves ha sabido mezclarse con los nuevos géneros urbanos.

“La salsa ha ido cambiando, ahora es un poco más salsa pop, porque la música de los años 60 era más machista, solo de instrumentos y la de los 80 tendía más a la mujer. Después de los 90 algunas agrupaciones le dieron toques especiales. Se ha mezclado con los ritmos urbanos, por ejemplo ahora Daddy Yankee grabó con Marc Anthony. Yo grabé años atrás con Nicky Jam y con Tito El Bambino, y otros artistas urbanos. Grabé con Maluma y a la gente le gusta mucho ese tipo de colaboraciones, principalmente de la salsa y la urbana, porque la mayoría de esos artistas son seducidos salseros”.

El “Pavarotti de la salsa” volvió a Colombia para un concierto en la capital de la salsa, Cali, el 26 de junio junto a Charlie Aponte. Hace poco estuvo en Perú y pronto volverá a cantar en Nueva York y Nueva Jersey.

“Así como muchos están abriendo y permitiendo eventos masivos en algunos países como República Dominicana, que aún está muy grave, entonces si no me desesperé con los quince meses que hubo, mucho menos ahora. Espero que todo siga marchando bien con la llegada de la vacuna; sé que Colombia lo hará”.

En 1979 este artista estadounidense, nacido en Puerto Rico, pisó por primera vez la tierra colombiana, hace ya 43 años y desde entonces Colombia se ha convertido en su segunda patria.

“La primera cosa que impresionó a mi esposa cuando la llevé por primera vez a Colombia y aterrizamos en Cartagena fue que los niños se sabían todas mis canciones. Eso me llena de gran satisfacción, porque mantiene el género vivo para otros compositores que lleguen. Además me recuerda mis inicios. Yo empecé a los quince años en esto, pero aún tengo la energía de poder viajar por el mundo para cantar todos mis éxitos”.

Su discografía incluye algunos como “Déjame vivir” (1991), “Dale cara a la vida” (1998), “Fabricando fantasías” (2004), “Pura salsa” (2006), “Entre familia” (2010), “Canciones que no se olvidan” (2017) y “Una historia musical” (2018). Asimismo, se ha destacado por álbumes en inglés como The Classic (1988), I Like It Like That (1996), The Best (2001) o The Greatest Ever Salsa (2008). El tema “Fabricando fantasías” fue dedicado a uno de sus hijos, que ese año perdió la batalla contra el cáncer; es una salsa romántica, que desde el primer momento supo que era perfecta para realizarle una conmemoración. Cada una de las batallas de Tito Nieves le han enseñado que la vida no es para entenderla, sino para vivirla.