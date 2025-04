Tokischa, entre las invitadas del BIME que se realizará en Bogotá

AME3141. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 04/05/2024.- La cantante dominicana Tokischa en el cierre de su gira mundial 'PPL Presidente', en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría Foto: EFE - Orlando Barría

Entre los nombres confirmados se destacan Luísa Sonza, que explorará cómo la música brasileña conquista el mundo; Silvana Estrada, que compartirá su proceso creativo y la intimidad de su último álbum; Tokischa, fenómeno dominicano que rompe esquemas celebrando el deseo, la feminidad y las identidades latinas; y Zeta Bosio, histórico bajista de Soda Stereo, que repasará su trayectoria y la vigencia del rock latino. Una programación con grandes conversaciones guiadas por referentes como Alexis Hodoyán-Gastélum, editora de música de Remezcla; AJ Ramos, responsable de alianzas con artistas de música latina y cultura en Google & YouTube y Leila Cobo, directora ejecutiva de Billboard, entre otros.

BIME Bogotá también abordará los grandes retos de la música actual con la participación de profesionales y artistas como Albina Cabrera (KEXP), Ashley González (WME),Azu Olvera (WK Records), Carolina Daza (CMN), Devin Landau (TBA Agency), Fatima Pissarra (Mynd8), Gustavo López (Street Mob Records/Globalatino Music Partners), Jesús Lara (Fundamental, LLC), Lalo Rojas (Caballeros), RaymondAcosta (Habibi Management) y Rebeca León (Lionfish Entertainment).

Se debatirá sobre la diversidad musical latina, el booking en la era digital, el relevo generacional en las músicas tradicionales de Latinoamérica, la sostenibilidad y la diversidad, el papel de las salas en el desarrollo de talentos emergentes, el impacto de plataformas como TikTok, y fenómenos culturales como la ola creativa de Puerto Rico.

El sector audiovisual y la supervisión musical también tendrán su espacio. BIME Bogotá 2025 acogerá la segunda edición de “El Pitch Perfecto”, a través de una convocatoria abierta, artistas, sellos y mánagers podrán presentar una canción para que sea considerada por un panel de reconocidos supervisores musicales. Entre todas las propuestas, se seleccionarán 12 canciones que serán escuchadas y analizadas durante el evento por expertos de prestigio internacional, como Jonathan Finegold (Fine Gold Music) y Víctor Cendra (ATRESMEDIA).

Además, habrá una conversación sobre el universo musical creado para la serie 100 años de soledad con la participación de los artífices de la banda sonora ganadora del premio a Mejor Musicalización de Ficción en los Premios India Catalina 2025. También habrá espacio para la sincronización en videojuegos con la representación de Brett Marks (Epic Games).

Así sonará BIME Live

Nuevos nombres y sonidos como el latin core, el trap, la guaracha y el post-reggaetón de Anto <3 (CO), El flow de la capital del Valle del Cauca de Brokix (CO), la fusión retro, elegante y moderna de Chell (CO); los versos afilados de Elorik (CO); el poder urbano de Hamilton (CO), el sonido ecléctico y profundo de la cantautora y activista Laura Guevara (VE/CO); Luis Eduardo Acústico (CO); referente del ritmo exótico; y la cantante, compositora y guitarrista Nina Suárez (AR), harán parte de esta programación. A ellos se suman propuestas como la fusión única de rock, electrónica, salsa y música Latina de la banda Superlitio (CO), el dreampop de la banda te vi en un plantario (MX); la cantante y compositora de la escena rock argentina Vale Acevedo (AR) y el conjunto de los uruguayos Zeballos & Knak (UY). Propuestas que se suman y completan el cartel de BIME Live, el cual acercará el talento de Iberoamérica a salas como Matildelina, 4.40 Music Hall, La Casa de Donovan, El Pepino y Egua. Los showcases serán de acceso libre (con aforo limitado) y con preferencia para profesionales acreditados.

Una oportunidad única para conocer las propuestas artísticas de los talentos del futuro que cuenta con el respaldo de diversas instituciones y aliados como Sounds from Spain, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Instituto Distrital de las Artes de Bogotá (IDARTES), Embajada de Canadá en Colombia, Basque.Music., Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio de Chile (MINCAP), Instituto de Música de Uruguay (INMUS), Duro Música, ONErpm, Peermusic, o Puntilla, entre otras.

Durante cuatro días, la Universidad EAN, el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, y el Distrito Creativo de la calle 85, acogerán charlas, talleres, masterclasses, sesiones de escucha, espacios de networking y showcases que impulsarán nuevas conexiones y oportunidades en el ecosistema musical iberoamericano. A la programación habitual se suman nuevas actividades como el ya reconocido podcast Movistar Arena de Madrid que sucederá en el CEFE de Chapinero. Este será uno en el que Paz Aparicio, directora del Movistar Arena de Madrid, estará entrevistando a artistas como TIMØ, Nico Hernández y Monsieur Periné.

Con un enfoque en la comunidad, BIME apuesta también por la formación a través del programa BIME Campus y por la innovación y el emprendimiento en la Startup Village, reuniendo en la Plazoleta de la Universidad EAN a las startups más disruptivas del sector en una agenda, donde se hablará también de la inversión de impacto, dirigida a profesionales del investment, corporates y emprendimiento de todo el mundo. BIME Startup cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Todo lo anterior consolida a BIME como el espacio de referencia para la industria musical, posicionándolo como el cuarto evento de industria más importante del mundo y reafirmando su papel clave en el futuro del sector. Un sólido puente de internacionalización entre Europa y América reuniendo delegaciones, instituciones y agentes internacionales de primer nivel como Carmen Páez, subsecretaria del Ministerio de Cultura de España; Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá e Itxaso Berrojalbiz, diputada foral de Hacienda de Bizkaia. También, el Ministerio de Cultura de España a través de Conexiones i; la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de IDARTES; AC/E - Acción Cultural Española; ELPAUER; la Fundación Batuta y la Sociedad de artistas intérpretes o ejecutantes de España (AIE), entre otras.

El diálogo y el networking está siempre disponible a través de bime.org y su plataforma online que se mantiene activa durante los 365 días del año. El lugar de encuentro virtual para permanecer en conexión con profesionales de la música a nivel mundial y donde volver a ver los debates y ponencias que tuvieron lugar durante las ediciones anteriores.

