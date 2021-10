Tommy Torres y el acto democrático de hacer música

¿Cómo podría definir su álbum más reciente, “El playlist de anoche”?

El playlist de anoche es mi quinto disco. He lanzado muchos sencillos entre disco y disco, pero en este caso es un trabajo muy especial. Yo he sido productor y colaborador de otros artistas y usualmente la llamada que me llega es: “Tommy, estoy buscando canciones para mi nuevo disco”, pero esta es la primera vez que llega un artista a decirme: “Me encantaría hacer un disco contigo, pero para ti, donde rescatemos todo el estilo romántico y melódico que te caracteriza”, y que me lo dijera Bad Bunny me pareció más raro todavía, porque él no es un artista muy cercano con lo que yo hago en la música.

¿Por qué “el playlist” y no “la playlist” de anoche?

Eso es muy puertorriqueño [risas]. De hecho, no sabemos la razón por la que decimos el nombre. Realmente playlist es una palabra en inglés que si se tradujera sería: la lista de la canción, pero no sé por qué llamamos al álbum de esta manera.

Usted manifestó que “El playlist de anoche” era el disco que Bad Bunny y usted querían escuchar. ¿Qué tanto pasa que el artista se dé gusto en lo que hace?

Para mí sí, es algo que he aprendido a través de mi carrera. Es imposible complacer a todo el mundo. Cuando uno está haciendo música, pensando en lo que te está pidiendo la disquera, en lo que te está sugiriendo el mánager o complaciendo quizá las expectativas que tiene la gente, no es fácil darse gusto, pero yo ahora trato de hacerlo.

“El playlist de anoche” es una fusión de múltiples géneros. ¿Cómo ha sido aterrizar esta producción musical para satisfacer a las audiencias de ambos estilos musicales?

No te voy a negar que siempre estaba el miedo de pensar qué va a decir la gente por estar mezclando mi género con el de Benito [Bad Bunny], pero el truco está en que para esta oportunidad no pensé mucho, solo me dejé llevar como si fuera el primer disco, como si fuera una banda, así lo afronté, la banda somos los dos. No lo vi como mi quinto disco, lo entendí como una democracia, en donde ambos pusimos nuestros conocimientos y sentimientos en las canciones que hicimos, imprimiendo ese sello del que hablan muchos.

Hace pocos días, Tommy Torres y Bad Bunny fueron portada de la revista Billboard, ¿cómo fue esa experiencia?

Súper. Como ustedes saben, llevo más de veinte años en esta carrera y me encanta que la vida me siga sorprendiendo, que sigan apareciendo cosas que uno siempre soñaba en algún momento, y me alegra que en este camino uno se dé cuenta de que nunca es tarde para reinventarse, para aprender cosas nuevas. Este es un regalo maravilloso.

A la par de este lanzamiento también está promocionando su nueva canción “Marea”, ¿cómo ha sido la aceptación del público?

Marea fue la primera idea que me trajo Benito a la mesa. Nos sentamos, comimos sushi y hablamos de sus ideas. Tenía letras escritas y empezó en un momento a cantarme esta canción, yo saqué la guitarra y comenzamos a jugar con acordes. Originalmente era más lenta, tenía un poco de rock, de retro, influencia de los años 80, y en una de esas hice un sonido con la guitarra, y él me dijo “eso me suena a una playa, me gusta, me gusta”. Y quedó.

¿Qué tanto cambió la industria musical en estos nueve años de ausencia de álbumes para Tommy Torres?

Muchísimo, no solo la industria, también mi vida en general. Mi hija nació hace nueve años, eso explica muchas cosas [risas]. Y claro que la industria sí cambió mucho, ahora se consumen muchos sencillos porque se lanza una canción nueva cada mes; hay muchos más artistas ofreciendo música, porque las plataformas han democratizado el acceso a las mismas; entonces, aunque eso es una ventaja, también es una desventaja porque la gente se aburre más rápido.

¿Qué le dejó trabajar con Bad Bunny?

Yo siento por Benito una admiración profunda, o sea la habilidad y la claridad que tiene con las letras de las canciones, no me la esperaba. Por ejemplo, él no escribe nada, todo lo tiene en la cabeza y tiene una memoria prodigiosa. Lo otro es la espontaneidad y la claridad de lo que es el personaje que estamos tratando de describir en una canción, con él nunca nos tardamos más de dos horas en una idea, una letra; es una persona rápida, directa.

¿Es fácil que se pongan de acuerdo las necesidades del compositor, productor y artista que es Tommy Torres?

Mi primera regla es que yo no puedo escribir algo donde no sienta mi esencia, todo es parte de lo que uno deja sembrado, todo es parte de mi repertorio, así la gente conozca mi música en otros artistas diferentes.