“Torque Vol. 1″, Mabiland presenta su nuevo EP

Mabiland estrena "Torque Vol. 1", EP que cuenta con 10 tracks llenos de reflexión. Foto: Cortesía: Warner Music

Tras dos años de encierro con mucho tiempo para reflexionar, planear y dejar cosas de vida en orden, Mabiland se dio permiso a sí misma de explorar todo aquello que habitaba dentro de ella y poderlo dejar ser libre gracias a la música.

(Lea también: Arthur Hanlon estrena su nuevo vídeo “Lo aprendí de ti” junto a Ha*Ash)

Así nace “Torque vol.1″, como un ejercicio de autoconocimiento, de ayuda para cerrar ciclos y dar pie a nuevas aventuras.

“En el último año, sentí que me había olvidado de mí, prioricé otras cosas, a otras personas, me sentía vacía, no estaba siendo feliz realmente. A final de cuentas, ningún motor funciona oxidado, hay que cambiarle las piezas, aceitarlo, tratarlo bien y apretar. No quiero ser un estereotipo de mi misma, no quiero tenerle miedo al cambio, las sonoridades, cada que sea necesario, quiero cambiarle las piezas a este vehículo, y ahora pa’ moverlo lo que viene es aplicarle la fuerza, ‘Torque’”, comenta la artista.

“El motor es uno, mente, cuerpo, alma y corazón, de nada sirve que la música funcione, si uno está vuelto mierda, de nada sirve llenar aforos y que el público aplauda a una “Niña rotx”, primero porque ya no soy una niña, he madurado, y segundo porque ya no estoy rota, sin duda es mi momento de apretar”, añade Mabiland acerca de este EP.

(Le puede interesar: Festival Centro 2023 anuncia su cartel de artistas oficial)

Mabiland es uno de los proyectos más destacados en el hip hop y rap en español. Su álbum debut “1995″ fue considerado por los medios como uno de los mejores lanzamientos del 2018.

Se ha presentado en los principales festivales de música en el mundo, como Vive Latino, SXSW, Estéreo Picnic y Glastonbury. En 2021 lanzó su álbum “Niñxs rotos” y protagonizó el exitoso reality show de MTV “Latin Flow”, transmitido a toda Latinoamérica.