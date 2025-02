Trasmitirán conciertos en homenaje a Bob Marley por sus 80 años de natalicio

Bob Marley nació en Jamaica en 1945 y murió en Estados Unidos en 1981 Foto: Getty Images

La familia Marley, UMe e Island Records honrarán el legado de Bob Marley con una celebración de un año de duración que conmemorará el hito de su 80 cumpleaños y su importancia en el levantamiento de la música mundial junto a la lucha por la justicia social y la igualdad.

Las celebraciones de los 80 años de Bob Marley culminan con un concierto tributo “Uprising” que se retransmitirá en directo desde los estudios Tuff Gong de la familia en Kingston (Jamaica) y en el que participará un grupo de artistas jamaiquinos populares y nuevos, como Mortimer, Bugle, Kumar Fyah, Naomi Cowan, Quan Dajai, Kelly Shane y Alexx A-Game, varios de los cuales aparecieron en la película Bob Marley: One Love.

Otros momentos destacados de la retransmisión en directo serán una cuenta de las mejores actuaciones en directo de cumpleaños anteriores, actuaciones individuales de homenaje, una muestra del impacto actual de su organización benéfica, la Bob Marley Foundation.

La retransmisión en directo será este jueves 6 de febrero, de 3:00 p.m a 7:00 p.m., hora Colombia, en el canal oficial de YouTube de Tuff Gong TV.

“Celebrar el 80 cumpleaños de papá con el tema de ‘Uprising’ es un momento especial para nuestra familia y los fans de todo el mundo. Este álbum representa gran parte de su espíritu, con canciones poderosas como ‘Forever Loving Jah’, ‘Coming In From The Cold’, ‘Could You Be Loved’ y ‘Redemption Song’, que siguen inspirando a generaciones”, comparte Cedella Marley, CEO del Bob Marley Group of Companies.

Entre las celebraciones adicionales se incluye el episodio de estreno de “Bob Marley & I” con el director de cine, DJ y músico británico Don Letts, que detalla la experiencia que le cambió la vida al ver a Bob Marley & The Wailers en el infame Lyceum Theatre de Londres en 1975, y se presentarán más episodios a lo largo del año.

Para contribuir a las celebraciones, Young Voices, en colaboración con The Bob & Rita Marley Foundation, organizará una un coro Mundial desde el Co-op Live Arena de Manchester (Inglaterra) este jueves 6 de febrero a las 3 p.m., hora Colombia, para celebrar el 80 aniversario de Bob cantando el popurrí “Marley Magic”, una selección especialmente arreglada de los grandes éxitos de Bob Marley, como “One Love”, “Jamming’”, “Three Little Birds” y más.

El coro Young Voices, formado por 8.000 personas, cantará en directo desde el Co-op Arena mientras miles de personas más se unen en todo el mundo para crear un poderoso y edificante tributo a una de las figuras musicales más célebres del mundo. Niños, profesores y padres de todo el mundo están invitados a participar, uniéndose a la celebración mundial desde sus escuelas u hogares.

“Sé que papá tendría una enorme sonrisa en la cara y estaría muy orgulloso de saber que sus palabras de libertad, amor y unidad son cantadas por tantas almas jóvenes y hermosas de todo el mundo más de 50 años después de que las escribiera. Es un enorme testimonio del poder de su música, que sus canciones resuenen con más fuerza que nunca y con cada nueva generación. Las canciones de mi padre dicen verdades universales y por eso suenan tan convincentes saliendo de la boca de los niños como cuando él mismo las grabó e interpretó”, afirma Cedella Marley.

Con la participación de más de 250.000 niños de Young Voices UK y Young Voices USA, además de incontables niños de todo el mundo, este coro mundial promete ser un momento de unidad y alegría, que difundirá el mensaje de amor y paz de Bob Marley a las nuevas generaciones.

Bob Marley’s Tuff Gong Radio de SiriusXM (canal 19) se enorgullece de presentar una programación especial con motivo del 80 aniversario de Marley, que incluye la emisión en directo del programa “Uprising” de Tuff Gong TV. El canal también destacará joyas raras, prolíficas grabaciones de la familia Marley y música de Tuff Gong, el sello familiar que fundó Marley. El legendario compositor e intérprete Smokey Robinson aportará sus canciones favoritas como DJ invitado; un grupo de leyendas del reggae, roots, dancehall y estrellas contemporáneas también compartirán saludos de cumpleaños a lo largo del día. Escúchalo todo en Bob Marley’s Tuff Gong Radio el 6 de febrero, y luego disponible en la aplicación SiriusXM a partir del 7 de febrero.

Una cuarta parte del reggae que se escucha en Estados Unidos es de Bob Marley. Recientemente, la RIAA ha vuelto a certificar Legend de Bob Marley con 18 discos de platino. Legend es el decimocuarto álbum más vendido de todos los tiempos y el tercer paquete de grandes éxitos más vendido en la historia de Estados Unidos.