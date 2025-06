Trueno estuvo de concierto en el Movistar Arena. Así fue su show

El cantante argentino Trueno. Foto: Instagram: @trueno

El sábado 7 de enero en el Movistar Arena se reunieron los amantes del rap. Adolescentes y jóvenes presenciaron el concierto de Trueno, uno de los artistas argentinos más prometedores de la escena. La noche comenzó con la actuación de Kei Linch, rapera colombiana originaria de Madrid (Cundinamarca), de 23 años, quien recientemente lanzó su álbum “Dulcinea” y se ha consolidado como una figura emergente del rap femenino en Colombia.

Su energético repertorio, que mezcla hip‑hop, R&B, neo soul, cumbia y RKT, logró prender al público con piezas como “Somos, el tiempo”, primer adelanto con el músico Cesar López.

La apertura de puertas fue a las 7:00 p.m. y permitió que a las 9:00 p.m. el escenario ya estuviera repleto de fanáticos expectantes. El ambiente vibraba: se sentía la mezcla de familias, jóvenes y seguidores del freestyle.

El show de Trueno

Minutos después, Trueno subió al escenario con una energía desbordante. Aunque no hay crónicas específicas de Bogotá, su presentación en el Movistar Arena de Madrid nos da pistas del formato que repitió en Bogotá:

Un setlist vibrante de 27 canciones, con un inicio freestyle, grandes éxitos como “Atrevido”, “Sangría”, “Mamichula” y su reciente éxito “Real Gangsta Love” .

Una mezcla del repertorio de El Último Baile, Latin Grammy a “Mejor Fusión Urbana”, y del más reciente material: PLO PLO!, NIGHT, RAIN III, NO CAP, TRANKY FUNKY, THE ROOF IS ON FIRE, OHH BABY, LA NOTA, PULL UP! y el cierre potente con DANCE CRIP .

En Bogotá, el público replicó la energía de Madrid: cantando a todo pulmón, saltando y sincronizados con cada drop y coro. El show se sintió de alto voltaje y el piso tembló al ritmo de las canciones del artista.

La logística

Aunque la mayoría coincidió en que la calidad sonora y visual fue excelente, algunos reportaron desorganización en la entrada, con filas confusas que se reencaminaban hasta dos veces . A pesar de eso, esa pequeña fricción se disipó una vez empezó el concierto.