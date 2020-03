"Tu amiga", lo nuevo del productor Tainy

Redacción música

El productor y compositor Tainy lanzó su primer EP como solista titulado "NEON16 Tape: The Kids That Grew Up On Reggaeton". En su nuevo trabajo cuenta con la colaboración de grandes artistas como Dalex, Álvaro Díaz, Sean Paul, Cazzu, Mozart La Para, Lauren Jauregui, C. Tangana, Kali Uchis, Khea, Kris Floyd, Las Villas, Dylan Fuentes, Lennox, Justin Quiles y Llane.

"Tu amiga" es una de las canciones que hacen parte del EP. Fue producida por Tainy, co-producida por SKY y fue escrita por Justin Quiles, Dylan Fuentes , Lennox & Llane. El tema fue grabado en Colombia, Miami y Puerto Rico.

"Estoy muy orgulloso de este EP porque pude colaborar con algunos de mis artistas favoritos que están haciendo grandes avances en sus países. Hay mucha variedad en los tipos de música que creamos, mostrándolos en su mejor momento. Para mí es un honor darles esta plataforma y trabajar con ellos", comentó Tainy.

Con "NEON16 Tape: The Kids That Grew Up On Reggaeton", el productor utiliza su plataforma para destacar e introducir la nueva ola de artistas urbanos que forman parte de grandes movimientos dentro de sus respectivos países y que son poderosos jugadores en la música por derecho propio.

La primera canción del EP que lanzó fue "Mera" junto a Dalex y Álvaro Díaz. Luego, siguió "Lento" en colaboración con los tres raperos Sean Paul, Cazzu y Mozart La Para.

Listado del EP

1.“Mera” featuring Dalex & Álvaro Díaz

2.“Lento” featuring Sean Paul, Cazzu & Mozart La Para

3. “Nada” featuring Lauren Jauregui & C. Tangana

4.“Malvada” featuring Kali Uchis & Khea

5. “Malos Habitos” featuring Kris Floyd

6.“Si La Ves” featuring Las Villas

7. “Tu Amiga” featuring Justin Quiles, Dylan Fuentes, Lennox, & Llane