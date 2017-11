U2 siembra concordia en histórico concierto los Europe Music Awards 2017

Javier Herrero / Efe

U2 ha abierto los actos vinculados a la celebración de los Europe Music Awards (EMAs) de la cadena MTV, que se celebran este fin de semana casualmente en la capital del "Brexit", con un concierto histórico en pleno corazón de la ciudad y mandando un mensaje de concordia y entendimiento. (Leer U2 lanzará el disco "Songs of Experience" el primero de diciembre).

"Nos necesitamos los unos a los otros y tenemos más en común que lo que nos divide", ha proclamado Bono, vocalista de esta banda durante su actuación de esta noche ante 7.000 personas concentradas en Trafalgar Square.

No ha sido azarosa la elección de uno de los lugares más emblemáticos del planeta, frente a la National Gallery y a los pies del victorioso almirante Nelson, para recibir a una de las bandas más icónicas del mundo, que mañana, en la ceremonia de los EMAs, recibirán un premio honorífico por su condición de símbolo global tras cuatro décadas de carrera y más de 170 millones de copias vendidas de sus 13 discos de estudio.



En apenas 20 días llegará el decimocuarto a la calle, "Songs of Experience", reescrito para adaptar su tono a los últimos acontecimientos políticos de signo conservador en el mundo, como la victoria de Donald Trump en EE.UU. o la igualmente inesperada victoria del "brexit" en Reino Unido.

La que Bono ha llamado "la capital del mundo", lo cual "es mucho viniendo de un irlandés", ha añadido, parece empeñada en convertir estos galardones musicales en una campaña para sanear su imagen ante el halo xenófobo que envuelve la salida de Reino Unido de Europa, de ahí que el alcalde Sadiq Khan haya querido apoyar el evento de esta noche y subrayar el eslogan de "London is open" (Londres está abierto).

Miles de afortunados del mundo han podido optar así a conseguir alguna de las entradas dobles que se sorteaban vía web y participar de este evento, impulsado por una bella escenografía compuesta de una decena de columnas de leds en torno al escenario.

A las 19,20 horas, con el gran fuste de Nelson teñido de rojo, U2 ha arrancado su concierto al ritmo de "Sunday Bloody Sunday", antes de afrontar “(Pride) In the name of love" bajo mensajes que rezaban: "Los hijos de los esclavos y los hijos de los esclavistas serán capaces de sentarse juntos a la mesa de la hermandad".

"Es una bella noche", ha proclamado Bono ante lo que ha sido ciertamente una bella velada para Londres, fría pero sin lluvia ni viento en pleno mes de noviembre, algo que el grupo ha querido certificar con el optimismo de "Beautiful day" y con la energía de "Elevation", vigorizada por el bajo de Adam Clayton, más áspero que de costumbre.

La cuenta atrás más española de su producción ha saltado entonces: "¡Un, dos, tres... catorce!", dando paso a un "Vertigo" a cuyo tramo final se han permitido samplear el "Rebel rebel" de David Bowie.

"Gracias por venir e invitarnos, MTV, nacimos casi al mismo tiempo", han destacado sobre dos andaduras que han discurrido muy paralelas desde aquel año de 1981.

Como previa a la emocional "One", han querido insistir en su llamada a la empatía colectiva. "Abran los ojos y los oídos a otras personas", ha pedido Bono, 24 horas después de proclamar en Madrid durante la fiesta de Los40 Music Awards su desconfianza "hacia las fronteras políticas", un mensaje que muchas voces han entendido como una apelación al proceso de independencia catalán.

Como remate a apenas 45 minutos de concierto, U2 han retomado "Get your own way" con la intención de rodar un video en esta plaza, centro neurálgico también de las protestas londinenses, recordando el mensaje de otro Nelson, Mandela.

"Protestar funciona", ha señalado este "irlandés testarudo", entre carteles distribuidos por la organización en los que podía leerse "Haz de la pobreza historia", "Resistencia", "Ley y no guerra", "Rock contra el racismo" y "Votos para las mujeres".

La jornada musical ha continuado tras su actuación con la sesión del DJ David Guetta como preámbulo a la gala de entrega de premios que acogerá mañana The SSE Wembley Arena, con música de The Killers, Eminem, Shawn Mendes y Demi Lovato, entre otros.