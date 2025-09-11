Un nuevo sonido nace: Santiago Cruz y Miller Sebastián crean el “Regional Pop”

Los cantantes Santiago Cruz y Miller Sebastián presentaron su nueva colaboración "Si eso te hace feliz". Foto: Cortesía

Esta colaboración representa un encuentro único entre dos mundos musicales: la melódica esencia de Santiago Cruz y el estilo regional de Miller Sebastián. “Lo hago solamente por la invitación que me hace Miller a ir a su fiesta, a su universo”, explicó el cantautor ibaguereño en entrevista con El Espectador sobre su primera experiencia en este género.

Ambos artistas han categorizado esta canción dentro del nuevo género que denominan “regional pop”. Para Cruz, esta colaboración significa “ir a un lugar que él conoce muy bien, que yo disfruto como espectador, que nunca lo había aproximado artísticamente y que ahora lo estoy disfrutando artísticamente de la mano de Miller y su equipo”.

Más allá de las rupturas

La propuesta musical busca alejarse de los clichés tradicionales del género para ofrecer una mirada más humana sobre el fin de las relaciones. Miller Sebastián explicó la intención detrás de la canción: “Siempre se canta al despecho, a la bebida, al dolor exagerado... nosotros quisimos hacer algo distinto”, comenta.

“Si eso te hace feliz” propone una respuesta madura ante las habladurías luego del final de una relación: “Más que la ruptura es lo que hacemos después de... Cuando terminamos una relación y nos queda solamente por el ego, por el orgullo, entonces en vez de decirnos las cosas como son, nos queda es hablar de más, a veces hasta inventar”.

Una relación de mentoría y admiración mutua

Santiago Cruz y Miller Sebastián se conocieron en “La Descarga, el templo de la música” de Caracol Televisión. En el reality musical, Cruz desempeñó el rol de mentor, mientras el santandereano se destacó como concursante. “Gran parte de lo que hoy es Miller Sebastián como artista, se lo debo a Dios, a la vida y al Maestro Santi. Es el mejor intérprete de la música balada en Colombia, no solo en este país, en muchos más”.

Santiago Cruz también ve esta colaboración como parte de un momento decisivo en la carrera de su colega: “Miller lleva muchos años en la música, pero está en un momento crucial, creo que es un punto de inflexión en este momento para él y ojalá esta canción lo acompañe en ese punto de inflexión”.