El compositor y cantante hizo una pausa en la que compartió detalles de su más reciente trabajo discográfico y secretos de los próximos proyectos musicales.

Se trata de “Idilios”, un álbum en el que experimenta sonidos clásicos del género y logra un recorrido musical. “Es álbum muy variado, nueve de las 12 canciones las hicimos en cuarentena, entre seis ciudades, está Bilbao, Nueva York, Miami, Cali, Bogotá y Orlando. Como su nombre lo indica, un idilio es un amor que se vive intensamente y que súbitamente se ve cortado por algo en el tiempo. Lanzamos un primer sencillo que se llama “Deseos-Tenerte más” que es la historia de dos personas que se aman por el celular, pues porque no están ahí”, dice Mauro Castillo.

Este sencillo, que es para bailar y cantar dice el artista, es la presentación del álbum, ya que la canción está bajo su autoría y contó con la producción de Carlos “El Loco” Bedoya. “El tono de Deseos es muy similar al de la Dark Salsa, lo que se veía entre los 80 y 70 en Nueva York; me gusta mucho también comunicar a través del tono, siento que la salsa tiene un universo muy variado, hay una canción que se llama Quédate, es una canción muy romántica”, señala Mauro.

La producción de este trabajo discográfico le requirió al caleño mayor cantidad de horas en el estudio. Mauro Castillo: “Trabajaba 20 horas diarias, dormía tres o cuatro horas y fue un proceso muy bonito, porque cada uno en la cuarentena empezó a descubrir su propósito, es lo que yo siento; y el mío yo lo tenía claro, hice el disco porque quería que la gente se sintiera acompañada y pues me funcionó muy bien, es un álbum que llevó en el corazón y siento que es uno de los mejores que he hecho en mi carrera”.

Y es que las principales características de este licenciado en música de la Universidad del Valle, son la alegría y la fuerza de las comunidades afro del Pacífico colombiano a través de los sonidos, que consiste en un complemento entre la salsa y la música de esta región de Colombia, en el que se busca incentivar las tradiciones y el turismo; por ello inició convocatorias para hallar a personas con habilidades musicales, al respecto dijo: “Siempre me gusta estar llamando nuevos talentos de la salsa, la gente necesita nuevas plataformas para mostrarse; cuando hicimos la convocatoria nos dimos cuenta que hay gente que tenía todas las ganas, pero no tenía el cómo, es una convocatoria para gente del sector de la salsa no solo cantantes, entonces abrimos una fundación en la cual estamos trabajando unos contenidos, que se llama Fundación La Puerta Music, y estamos en una primera etapa y es lanzar los contenidos por internet para que la gente pueda acceder a la información”. Los participantes se formarán en canto en los primeros módulos, divididos en niveles básico y avanzado.

Otra de las actividades de las que hace parte este productor musical, tiene que ver con la convocatoria nacional del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la que se busca formar a cien mil colombianos como programadores. Junto a Fabián Mendoza y Manuela Echavarría conforma la tripulación de voceros quienes han recorrido los territorios para conectar a las personas con la iniciativa. “Me siento muy feliz, orgulloso de que el Ministerio Tic, me haya tenido en cuenta para esta tarea”, dice Mauro Castillo.

El artista se refirió a los proyectos futuros en su carrera musical. “Estamos pensando en los shows, estamos viendo cómo nos adecuamos a esta virtualidad, vamos para un par de países ya, que están empezando a abrir y bueno todo está andando muy bien, muy contento, finalmente esto es lo que yo amo”, señala Mauro.

Finalmente el trombonista envió un mensaje de esperanza al personal logístico, artístico y musical, afectado por la cancelación de eventos y el cierre de escenarios del espectáculo, a tener ánimo y seguir luchando por los sueños. (Le recomendamos: Mike Bahía: “Los sueños se cansan de esconderse”).