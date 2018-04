Una reflexión luego del concierto de Radiohead en Bogotá

Pedro Vergara

A mí esa política de cero celulares en los conciertos se me hacía un poco exagerada. Lo hizo Jack White hace poco y todo el mundo le aplaudió, y a partir de lo vivido este miércoles en Bogotá apoyo con todas mis fuerzas esta propuesta.

Las galerías de los medios que juiciosamente se acreditaron para cubrir el concierto de Radiohead en Bogotá son gratis. El instagram del fotógrafo profesional que estaba espichado contra la baranda recibiendo las babas de Thom Yorke también es gratis. ¿Saben qué tienen en común estas fotos minuciosamente retocadas con los videos profesionales de Radiohead tocando en diferentes partes del mundo que abundan en Youtube? Que lo hacen mejor que tú, y mejor aún, no irritan a nadie, no como tú que, en tu infinito egoísmo, irritaste al menos unas cinco personas detrás de ti por grabar todo el concierto en tu celular con menos definición que Fred, el nueve brasilero, en el Mundial pasado.

Mi Facebook no estaba tan en sintonía con un tema en específico desde hace mucho tiempo. Todo era Radiohead esto, que ojalá toquen Bodysnatchers, que en Perú tocaron Creep, que esperé toda mi vida por este momento, que la mejor banda del mundo mundial va a comer obleas donde Mick Jagger, que llevo aguantando hambre desde diciembre del año pasado para poder verle bien la cara de loco a Johnny, que….que….que… que me les voy a tirar el concierto porque soy un cretino. En especial a los de baja estatura.

A ti, que grabaste el 70% del concierto y le recriminaste a los demás por saltar eufóricamente viendo a una de las mejores bandas de la actualidad, te digo que el rock –ni la música– te necesita.

A mí esa política de cero celulares en los conciertos se me hacía un poco exagerada. Lo hizo Jack White hace poco y todo el mundo le aplaudió. Al principio fui indiferente a esto, pero igual se me hace indispensable grabar al menos medio minuto de un momento épico, como lo hice cuando el señor Greenwood empezó a tocar My Iron Lung. Lastimosamente, luego del diluvio místico de anoche, apoyo con todas mis fuerzas esta propuesta anticelulares. ¿Por qué? Porque Colombia se ha convertido en uno de los peores públicos del mundo, o al menos, en lo que llevo de vida asistiendo a conciertos masivos, nos hemos vuelto más zombis, por culpa del espejo negro.

Desde que apagaron las luces y salió la banda hasta que se despidieron con Karma Police, siempre hubo al menos diez insensibles con sus celulares orgullosamente posados encima de sus cabezas. Uno creería que solo están grabando veinte, treinta segundos para luego saltar, agarrarse del aire y mover las caderas en sintonía con el ritmo de la banda. Pero no. Se quedaron ahí canciones enteras como unas estatuas de sal. En vez de enloquecer con Paranoid Android, por mostrar un ejemplo de un hit que explotó la radio y la televisión, prefirieron ver su pantalla para asegurarse que “el plano estuviera chévere”. Toda la canción. No veinte segundos del principio. No. Toda la canción. Toda. Hasta siguieron grabando luego de que terminara el tema en caso de que Thom dijera “gracias” o “me encanta estar acá”.

Todo esto para que nunca más vean el video, que se les pierda el celular, que se les borre toda la memoria, o para que simplemente lo borren para liberar más espacio para arruinarle el concierto de Roger Waters a los que sí se lo quieren gozar en verdad. De una vez les voy botando mi consejo que, como los conciertos de Radiohead en Youtube, son gratis. El concierto Us and Them de Roger también está gratis, en su totalidad, en Youtube. Y se ve mejor de lo que vas a grabar en tu celular de medio metro de altura que seguramente va a estorbar diez personas atrás tuyo. O, si eres multimillonario y miserable, ve y gasta la boleta que seguramente va a estar entre los ochocientos y el millón de pesos y graba todo el concierto. De seguro Roger Waters te lo agradecerá al final.