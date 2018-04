Usted podrá seguir en directo el Coachella Festival 2018

Cultura - Europa Press

Pronto llegará el momento de Coachella, uno de los festivales más importantes y relevantes del mundo, que se celebra en formato doble sesión durante los fines de semana del 13 al 15 y del 20 al 22 de abril en Indio, California.

Entre los nombres más destacados, Beyoncé, The Weeknd, Eminem, Haim, Tyler The Creator, Alt-J, SZA, St Vincent, David Byrne, Fleet Foxes, Vince Staples, Perfume Genius, The War On Drugs, Miguel, Jessie Ware, Prince Nokia, Migos, Post Malone, Alvvays y King Krule, entre otros.

Para quienes no tengan la fortuna de asistir de manera presencial al festival, estará disponible la oportunidad de seguirlo en directo en streaming a través de Youtube a partir de este viernes 13 de abril.