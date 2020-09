El cantante puertorriqueño espera que sus seguidores disfruten, pasen un momento agradable y escapen de la realidad actual con “Hola”, su nueva canción al lado de Rauw Alejandro y Darell.

¿Cómo fue el proceso creativo de “Hola” y cómo logró la colaboración con Rauw Alejandro y Darell?

Esta es una canción que trabajamos bajo nuestro concepto musical y también queríamos meterle ese toque sensual y bailable. Yo se las mostré a ellos dos, les gustó y, sin saberlo, terminamos uniendo tres tipos de voces para crear este hit. La historia es la de un hombre que está enamorado de una mujer y ella es un poco indiferente, pero, al final, termina prestándole atención. Siempre trato de hacer canciones donde las personas se identifiquen.

¿Pasó por la misma situación que describe en su canción?

He escrito muchas canciones sobre situaciones que me ocurren en la vida, pero esta no fue así; la idea fue plasmada por un amigo mío que vivió eso y yo solo quise cantarla.

¿Le gusta escribir más sobre cosas que le pasan a usted o a otras personas?

Algunas canciones les he metido cosas que me han pasado, pero también me enfoco mucho en el diario vivir, todo lo que veo en las calles; trato de reflejar eso en mis letras. Los dos procesos, ya sea escribir sobre mí o de alguien más, son bien extraños. Procuro pedir ayuda para no quemarme y no quedarme en lo mismo. Cuando estoy componiendo trato de que fluya todo. Es algo que me gusta hacer, porque siento que así la gente se conecta más con mi música y con lo que quiero expresar. Lo importante es que ellos disfruten y pasen un buen momento. Siempre he dicho que el objetivo de esto será llevar alegría al mundo.

Teniendo en cuenta la situación actual, ¿cómo fue su experiencia al grabar el video de “Hola?

Fue una experiencia inolvidable grabar este video, porque el distanciamiento social fue una cosa de locos. El video se grabó en Miami y pues fue difícil con todo lo que está pasando por el COVID-19, pero siempre nos cuidamos y tratamos de organizar el trabajo lo más fácil posible para todos. Por ejemplo, Rauw, Darell y yo teníamos habitaciones individuales para grabar nuestra parte y así evitar el contacto con el resto. Creo que lo más difícil fue cuando grabamos nuestra escena juntos, porque estábamos muy cerca y teníamos que hacerlo muy bien para no repetir la toma. Todo nos salió muy bien.

Además de lanzar “Hola”, también aprovechó esta cuarentena para avanzar en su próximo disco. ¿Qué nos puede contar sobre este trabajo?

En esta cuarentena he tenido mucho tiempo para escribir canciones y adelantar nuevos proyectos. Estoy trabajando en mi nuevo disco, que tendrá como nombre Myself y es muy bueno, está cargado de diferentes ritmos y sonidos; por ejemplo, tengo reguetón, cumbia, discoteca... muchas fusiones para darle lo mejor al público. También muchas colaboraciones, canciones solas, mucha música para que mis fans puedan disfrutar de ella en estos momentos de crisis.

Son más de veinte años los que lleva en la industria musical, ¿qué tanto ha evolucionado su carrera y cuál es su clave para seguir vigente después de tanto tiempo?

Un cambio drástico del cielo a la tierra. Cuando empezamos no existía esto que estamos haciendo ahora mismo; por ejemplo, yo llevaba mi CD a las emisoras y tenía que presentarme de cero, decirles quién era y tales, porque no existían redes sociales ni plataformas digitales. Respecto a la clave, te diría que no es ser número uno, si tengo la oportunidad de serlo solo puedo decir “bendito sea Dios”, pero nunca he tenido la mentalidad de ser número uno, sino de mantenerme. La música es una alta y baja, puedes estar en la cima y después puedes bajar; por eso lo importante es mantenerse.