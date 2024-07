Valles-T, campeón Red Bull Batalla Colombia: “Ganar en España para romper el hielo”

Juan Camilo Ballesteros Bermúdez, conocido como Valles-T, se consagró campeón, por tercera vez, de la Red Bull Batalla Colombia 2024, realizada en Bogotá este sábado 6 de julio. Foto: Cortesía

Juan Camilo Ballesteros Bermúdez, conocido como Valles-T, se consagró nuevamente campeón de la Red Bull Batalla Colombia este sábado 6 de julio, en la Media Torta en Bogotá, un escenario en el que ya había batallado y donde se había coronado en dos ocasiones (2016 y 2018). “Me siento feliz, contento, me lo había propuesto”, le dijo a Red Bull luego de coronarse vencedor.

Derrotó en la final nacional a Coloso, a quien refirió como “un clásico de Bogotá”, y dijo que la batalla más difícil en esta edición, fue la primera con Airon. Ahora tiene el reto de “traer el cinturón de España y poder dejarlo en Colombia para que estos pelados, que son tan máquinas, vayan tranquilos por el segundo y el tercero. Lo que hay es que romper el hielo”, agregó en la entrevista.

Luego añadió: “sentía tranquilidad al llevarme este título porque no le estaba quitando la oportunidad a toda Colombia, sino que realmente me quería clasificar y ya teníamos un representante de la nueva escuela”, finalizó refiriéndose al caleño Alan Cortés, conocido en el freestyle como Fat N, quien con 18 años también participará en la final internacional en España. Valles-T también habló con El Espectador:

Ya tenía dos títulos y reconocimiento internacional. ¿Dónde encuentra motivaciones nuevas?

Tenía una motivación fresca de saber que este año la final nacional fue en La Media Torta, donde gané por primera vez. Entonces siento que hay un vínculo bonito ahí, porque la última vez que había pisado ese escenario, me cambió la vida.

También me recargo la energía pensando en que la Internacional va a ser en España y está interesante volver este año porque puede ser muy significativo.

¿Sientió el peso de ser uno de los favoritos?

Estoy mentalizado en batallar fresco. No cargar la presión de que iba por el tricampeonato, ni nade de eso. Sencillamente, por un campeonato de mi país.

Trato de vivirlo como una emoción fresca. Sin tanto lastre, sin tanta cadena por arrastrar, ni tanto peso. Si no como una emoción fresca y tranquila.

¿Cómo se entrena después de tantos años batallando?

En esta ocasión, alineé los argumentos. Siendo muy consciente de lo que me pueden decir en la batalla, para responder con argumentos claros. Los argumentos básicos de ataque son muy fáciles de responder.

Entonces es cuestión de canalizar mis energías para poder responder a lo que tengo que responder y ejecutar lo que tengo que ejecutar y no desgastarme demasiado en responder los ataques que siempre me hacen.

Volver a la Media Torta…

Es bonito volver a batallar en ese escenario. Ese escenario es especial y también Bogotá, como ciudad. Recuerdo que en 2017 se metía el aire frío por la nariz y en algún momento sentí que se me iba la respiración y tuve una pequeña crisis, pero pude controlar mis emociones y ganar ese primer título.

En esta edición de Red Bull Batalla estuvo Marithea, Pandora, Puppy y usted, ¿por qué el ‘freestyle’ del Valle del Cauca es tan fuerte?

Yo creo que los muchachos están creyendo más en ellos, porque al fin de cuenta el freestyle colombiano está fuerte en todos lados. En Bogotá, Medellín, Cartagena, Barrancabermeja y hasta en los lugares más pequeñitos, hay talentos grandes.

En Cali todos empezaron a creer en ellos mismos, con más ganas y eso es lo que nos ha ayudado bastante. Nos ha llevado la determinación.

Y técnicamente el freestyle del Valle del Cauca se caracteriza por el acento y las palabras. El vallecaucano es muy jocoso, tiene mucho sabor y yo creo que eso es lo que ayuda demasiado en el rapeo de los caleños para que sea atractivo para cualquier escenario.

La próxima temporada de FMS tendrá traspasos. ¿En qué liga competirá?

Tenía ganas de irme para Argentina, pero como que estaban muy solicitados los cupo allá. Estaba la opción de Perú, Caribe y México y decidí irme para México.

Será bonito y allá y ganar nuevos corazones y ojalá el carisma colombiano-caleño ayude bastante por allá y arrasar con esta liga mexicana.

Además, es una buena oportunidad para que ese público escuche mi música.

A propósito. ¿Cómo va ese camino en la música?

Cada vez se abren más propuestas y más opciones de distribuidoras, de sellos, de medios, pero, pues, quiero darme el espacio para poder seleccionar el camino bien y más adelante firmar duro.

No quiero firmar todavía nada que me comprometa y me haga desviar el camino.

El rap de Lucho Díaz…

Lo que hizo con Ryan Castro me pareció una chimba. Hemos hablado varias veces y sé que le gusta mucho el tema de la música y me parece muy chévere que haga algo que también sé que le gusta mucho. Verlos metido en el cuento me parece brutal. En Medellín me contó que le gusta componer.

No hemos compartido mucho en campo de música porque cuando nos hemos visto hemos estado en actividades diferentes, pero está pendiente sentarnos a intercambiar música, que me muestre sus letras y escribir juntos. Ojalá podamos sacar adelante algo juntos.