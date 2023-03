Valles-T vs. Rapder, la batalla más polémica de la Final Internacional de FMS

El MC colombiano Valles-T en la final internacional de FMS que se realizó en Bogotá este domingo 12 de marzo. Foto: Cortesía

Como “muy picante y caliente” calificó el freestyler español Pablo Pérez Rueda (Blon) la batalla entre Valles-T y Rapder en los octavos de final de la FMS Internacional que se llevó a cabo este domingo en Bogotá. “Hubo un par de cosas que no me gustaron mucho y que hay que empezar a mirar. Aunque no fue la batalla que más me gustó, igual me la disfruté”, agregó el español que en esta oportunidad asistió al evento como invitado.

Y ese par de cosas a las que se refiere Blon, tienen que ver con los contactos físicos que se registraron en la batalla entre el mexicano y el colombiano.

Luego de los tres rounds, el jurado decretó réplica y en una de sus intervenciones Rapder dio unas palmaditas en la cara de Valles-T. Nada violento, pero que un contexto de batalla, con la adrenalina desbordada, puede significar la chispa que detona una explosión. Lea también: Bogotá, capital mundial del freestyle

¡LA COSA SE PUSO PICANTE ENTRE VALLES T Y RAPDER! 🌶️#FMSInternacional pic.twitter.com/kyiht6Q4UT — #URBANROOSTERS (@urbanroosters) March 12, 2023

Luego hubo un conato de pelea. Valles-T empujó a Rapder, quien lo había tocado de nuevo, pero nada pasó a mayores. el colombiano “Nazo” y el español “Bekaesh” le pusieron paños fríos al asunto, pero antes Valles-T le quitó la gorra a su contrincante y se la tiró al piso.

Le puede interesar: Rapder vs. Sara Socas ¿una batalla de freestyle violenta y misógina?

El episodio recuerda, entre otras, la batalla de cuartos de final en internacional de Red Bull de Alicante en 2015, cuando el español Arkano le quitó la gorra al MC argentino Dtoke.

Pero volvamos a Valles-T y Rapder, quien se quedó con la quinta batalla de la jornada y antes de su batalla con Chuty le ofreció disculpas a Valles-T y al público colombiano.

Rapder pide disculpas a Valles-T tras su enfrentamiento en la final de #FMSInternacional. pic.twitter.com/PuwzsfCoYl — playz (@playz) March 12, 2023

Lokillo, el otro colombiano que estuvo en la internacional de FMS, también habló del asunto. “La réplica estuvo bien, jugó un papel importante el contacto físico. Eso desconcentra a cualquiera y pude que (al competidor) lo fortalezca o lo saque de la batalla. Preferiría que no existiese nunca el contacto físico en las batallas, pero si Rapder pasó es porque a Valles-T le costó reponerse”.

Lokillo, aunque fue eliminado en octavos de final, dejó ver el buen momento por el que pasa el freestyle colombiano. El actual campeón, Gazir, dejó fuera al MC de Dabeiba.

Héctor Herranz Cuesta, Eude, quien hace parte de Urban Roosters, al cierre del evento, se refirió al público colombiano que acompañó los tres días de feestyle puro en la Carpa de las Américas en Corferias. “Ni en los mejores sueños pudo haber un público mejor. Colombia es un país que se merecía su liga y se merecía la final de la temporada. Es el mejo público del mundo”.

Cosas similares dijeron los freestyler Lobo Estepario y Larrix.

“El público de Colombia se reportó. Espero que este sea un antes y un después en el freestyle. Muy buen público. Se festejan las rimas con mucha locura, se parece al público argentino”, dijo Larrix

“Le hicieron ruido a todos. Los públicos de otros países deberían aprender y que vengan a apoyar a la gente, por encima de sus preferencias”, señaló Lobo.

Bogotá, capital mundial de freestyle

La antesala de la final de Freestyle Master Series (FMS) Internacional se saldó con la clasificación de los principales cabezas de serie, así como con algunas sonadas eliminaciones, como las de los españoles Mnak y Blon o la del mexicano Skiper.

En la primera de las dos jornadas que componen la cita, FMS celebró el ‘playoff’ clasificatorio antes de su Gran Final internacional, que tendrá lugar el domingo 12 de marzo sobre el mismo escenario de la Gran Carpa Américas Corferias de Bogotá (Colombia).Bajo la atenta mirada de Gazir, que evitó participar en los filtros en condición de vigente poseedor del título, algunos de los mejores competidores de España, México, Argentina, Perú, Colombia y Chile se batieron por los quince billetes restantes ante un generoso público colombiano.

Los argentinos Larrix, Mecha, Zaina y Stuart; los mexicanos Zticma, Lobo Estepario y Rapder; los españoles Skone y Chuty; los chilenos Acertijo, Basek y Nitro; los colombianos Valles-T y Lokillo; y el peruano Vijay Kesh conformarán, junto al asturiano, el cuadrante del que saldrá el nuevo campeón.Solo FMS Argentina consiguió que su cuadrilla de ‘freestylers’ al completo obtuviera el pase a la ronda decisiva, con brillantes actuaciones de Larrix, sobre el peruano Stick, o Mecha, que dominó al mexicano Skiper.

Los españoles no firmaron el pleno. Aunque Chuty apabulló al chileno Nitro y Skone ofreció una de las mejores batallas de la noche ante el local Lokillo, ni Blon ni Mnak pudieron rendir al nivel al que acostumbran dentro de sus fronteras.

El barcelonés cayó ante los mexicanos Zticma y Skiper, mientras que el ciudadrealeño no pudo cobrarse la revancha ante el peruano Vijay Kesh, ni tampoco vencer a Black Code.Los perdedores de la primera ronda de batallas dispusieron de otra oportunidad, llamada ‘Last Bullet’, en la que se decidieron los últimos tres puestos.

En dicha instancia, Lokillo venció a Skiper, Stuart hizo lo propio con Black Code y Nitro se impuso a Filósofo.Así, Mnak, Blon, Teorema, Joqqer, Stick, Black Code, Chang, Filósofo y Skiper fueron los nueve competidores que no estarán en la final de mañana, en la que uno de los dieciséis clasificados aspira a suceder a Gazir como nuevo campeón liguero del mundo, siempre y cuando el español no cumpla con su favoritismo y revalide el título.

Lea más del mundo del Entretenimiento 📀🎞️🎤.