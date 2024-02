Valles-T y Marithea clasificaron a la Final Internacional de FMS 2024

El campeón de la FMS Colombia, Vallles-T y la actual subcampeona, Marithea, clasificaron a la Internacional de FMS. Foto: Urban Roosters

Los improvisadores colombianos Camilo Ballesteros, Valles-T y Maribel Camilo Gómez, Marithea, lograron clasificar este sábado a la Final Internacional de FMS que se celebrará en Ciudad de México el próximo 24 de febrero.

Valles-T, actual campeón de la FMS Colombia, derrotó al chileno Rodamiento en una batalla en la que el caleño se sintió cómodo y siempre estuvo por encima de su contrincante.

“Como nunca nos habíamos enfrentado, quería que lográramos un hilo conceptual que metiera a la gente en una atmósfera adecuada. Logramos el objetivo”, dijo Valles-T tras ganar su batalla.

¿Qué pasará con Valles-T en la próxima temporada de FMS?

El caleño manifestó su deseo de competir en la FMS de Argentina. Aunque en sus posibilidades también está la FMS de España, el “robot” considera que lo mejor en una liga más cercana a Colombia para poder asumir con mejor capacidad física lo que implica un traspaso.

Así fue la batalla entre Valles-T y Rodamiento

Marithea, actual subcampeona de la FMS en Colombia, logró su paso a la Internacional tras una batalla muy disputada con Larrix, quien fue el campeón de la FMS Argentina el año pasado.

“Larrix me confundió un montón en su minuto libre. No sabía que había vivido en España y no entendía lo que me estaba diciendo. Fue una locura de minuto, incluso personalizado con lo de la reina”.

El chileno Nitro, quien en la temporada 2022-2023 compitió en la FMS Colombia y obtuve el terce puesto, también clasificó para la Internacional en México tras derrotar al MC español Sweet Pain.

Además, dos viejos conocidos del freestyle colombiano, Chang t Letra, también clasificaron a la internacional tras derrotar a Skill y Nekroos respectivamente.

Nekroos vs. Letra

Sweet Pain vs. Nitro

La lista de clasificados a la Final Internacional de FMS 2024