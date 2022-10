¡Van a venir! Blink-182 confirma su show en el Festival Estéreo Picnic 2023

La banda estadounidense Blink-182 anunció su participación en el Festival Estéreo Picnic como parte de su tour mundial. Foto: Página Oficial Blink-182

A través de un video publicado en redes sociales la banda estadounidense, Blink-182, confirmó su participación en el Festival Estéreo Picnic junto a su tour y nuevo álbum. También anunciaron que estrenarán una nueva canción llamada “Edging” este viernes 14 de octubre. Junto a ellos se presentarán en Bogotá el Wu-Tang Clan y Moderat en el marco del festival que se llevará a cabo entre el 23 y 26 de marzo de 2023, en el campo de golf Briceño 18.

En septiembre se agotaron las boletas denominadas “creyentes” y a partir de hoy estará a la venta para público general. Otros actos que suenan entre las especulaciones para esta edición del festival se encuentran Billie Eilish, Drake, The 1975 e Interpol, entre otros. Por el escenario del FEP han pasado artistas como Sam Smith, The Killers, The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Los Fabulosos Cadillacs, J Balvin, el Grupo Niche y más.

