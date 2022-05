Ventino presenta su sencillo “Mariposas”, un canto al amor

Ventino. Foto: Cortesía

Con una puesta en escena minimalista, llena de magia y sensualidad de Ventino, revela su nuevo sencillo y video musical titulado “Mariposas”. La canción perfecta para esos momentos únicos en donde las relaciones inician cargadas de felicidad y emociones a flor de piel, a tal punto que las “mariposas en el estómago” se sienten y nos hacen “flotar” en las nubes. Este video es uno de los preferidos por la banda, mostrándose muy femeninas y maduras musicalmente.

Una vez más, Natalia, Makis, Olga y Camila nos regalan una bella melodía de amor y romanticismo que reflejan lo mejor de Ventino, sin dejar de lado la nueva propuesta musical que la banda ha venido presentando en sus últimos lanzamientos musicales. Por mucho tiempo, el amor es y será clave en la carrera de esta poderosa Girlband, demostrándolo en sus letras y en el mensaje que desean compartir que aún se puede conquistar y enamorar por medio de la música.

Ventino - Mariposas (Video Oficial)

“100 mariposas, dentro de mi piel,

que cuando me hablas no me dejan si quiera mover”

La canción se escribió hace algo más de un año en la ciudad de Miami de la mano de Makis, Natalia y Valentina Rico. “La inspiración llegó justo en ese momento en donde empecé a sentir mariposas en la barriga luego de conocer una persona muy especial. Definitivamente es una sensación que a muchos les gusta experimentar alguna vez en la vida” comenta Natalia Afanador

El video fue grabado el mismo día que se realizó “De 0 a 100″ (Más de 2 Millones de vistas en YouTube) y su anterior sencillo musical “Stop” (Más de 900k vistas) La puesta en escena, al igual que las tomas y los planos, son delicados y sutiles, así como el vestuario y maquillaje que luce la banda. Todo lo anterior, forma parte del complemento perfecto para darle a “Mariposas” el toque sutil pero poderoso que la caracteriza.

“Sin temor a decirlo, es una de las canciones más esperados por la banda. La fuerza de su letra transmite un mensaje lleno de romance para uno de los momentos más lindos de una relación”

Cada vez más, Ventino nos sorprende y nos deja claro el inmenso potencial que poseen en cada una de sus producciones musicales. Hace 7 años, esta maravillosa Girlband se unió para darle vida a esta poderosa agrupación colombiana que ha hecho canciones y proyectos musicales inolvidables y por supuesto, “Mariposas” hace parte del enorme talento musical de las Ventino

Este jueves 28 de abril, Mariposas estará disponible en todas las plataformas digitales, a partir de las 6 pm hora Colombia.