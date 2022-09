Víctor Manuelle lanza el video oficial de su sencillo, “Decidí tener pantalones”

"Decidí tener pantalones" de Víctor Manuelle, fue escrita por Romeo Santos. Foto: Cortesía: Sony Music

Víctor Manuelle estrenó el video oficial de su tema “Decidí tener pantalones”, que forma parte de su producción discográfica “Lado A Lado B”, la cual, ha tenido una gran aceptación por parte del público y sus fans desde su lanzamiento oficial.

“Decidí tener pantalones” es un tema dedicado a las personas que se arman de valor para salir de relaciones en las que no se sentían valoradas y despedirse de ellas; la canción fue compuesta por Romeo Santos y cuenta con un arreglo de Jay Lugo.

“Este tema es una composición de Romeo Santos, porque yo le pedí que me escribiera, ya que quería algo que tuviera su estilo particular. Decidí tener pantalones es la frase que se utiliza cuando se toman cartas en el asunto, y uno se cansa de seguir sufriendo en la relación. Es una canción que es completamente de despecho, que me vuelve a los inicios de mi carrera”, expresó el artista.

Cabe destacar, que el video musical de esta salsa, bajo la dirección de Justin Graham, fue filmado en la ciudad de Medellín, Colombia; en donde se puede apreciar la historia de una relación que refleja el significado de la canción.

El cantante aparece en cada una de las escenas cantando como si estuviera narrando la historia de esa mujer que le pone punto final a esa mala relación para seguir adelante.

“Lado A Lado B” es la nueva propuesta musical de Víctor Manuelle, publicada el pasado mes de abril en la que rinde un homenaje a la salsa de la época de la década de 1970 y en el que logra rescatar la voz del “Sonero del Pueblo”, Marvin Santiago, con su recordado “Fuego a la jicotea” (1979).

Víctor Manuelle, será galardonado en la ciudad de Nueva York, con el premio el premio David Melendez Lifetime Achievement por el Congreso Internacional de la Salsa (NYISC) de la mano del Museo Internacional de la Salsa (ISM), por su dedicación a la enseñanza de la salsa y por su carrera como ícono de este género latino.