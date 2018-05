Video musical que critica a la sociedad estadounidense alcanza las 100 millones de visitas en Youtube

El video de "This is America" del artista Childish Gambino donde condensa su visión de Estados Unidos sobre consumismo, racismo, armas y violencia, superó este domingo el umbral de 100 millones de visitas en internet, apenas una semana después de haber sido publicado.

Tomada del videoclip "This is America" de Childish Gambino

Tan solo cuatro videos alcanzaron este umbral simbólico en menos tiempo: "Gentleman" del cantante surcoreano Psy (3 días), "Look What You Made Me Do" de Taylor Swift (3 días), "Hello" de Adele (4 días) y "Wrecking Ball" de Miley Cyrus (6 días).

El videoclip titulado "This is America" (Esto es Estados Unidos), fue rodado en un hangar gigante bajo la dirección del japonés Hiro Murai, y alterna escenas de fiesta y de escolares que bailan con actos de violencia.

A sus 34 años, Donald Glover, conocido también como Childish Gambino, exhibe, bailando con el torso desnudo, todo su talento: actor, escenógrafo, realizador, productor, humorista, rapero, DJ, cantante y músico.





"This is America", con letras difíciles de interpretar y múltiples referencias, parece repleto de mensajes más o menos explícitos.

Mientras los más militantes ven una denuncia magistral de la violencia con armas de fuego, otros ven una crítica al sistema penal estadounidense y al abuso policial, una sátira del hiperconsumismo de la sociedad americana, o incluso la mercantilización de la causa de los negros.

Lo cierto es que el video ha originado un torrente de debates apasionados en las redes sociales, y su final, con un Gambino acosado y perseguido por una muchedumbre, abre todo un abanico de interpretaciones.