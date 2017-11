Videos latinos ingresan al 'Club de los mil millones de vistas' de Youtube

Redacción música

Google reveló que este año la música latina tuvo un auge en la plataforma de video Youtube, lo que significó un aumento del 300% de videos latinos en el 'Club de los mil millones de vistas'. (Ver Así se comportan los jóvenes colombianos en Youtube, según Google).

Hay que recordar que "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee fue el primero en alcanzar 4 mil millones de visitas en Youtube. Hasta ahora, es el único con esa cifra, superando incluso a "Gangnam Style" y a "See you again", el homenaje de "Rápido y furioso" a Paul Walker.

Aunque el éxito de "Despacito" parece inalcanzable, otros siguen sus pasos logrando superar las mil reproducciones, como es el caso de "Hasta el amanecer" de Nicky Jam, "Chantaje" de Shakira y Maluma, "Picky" de Joey Montana, "Vente pa’ca" de Ricky Martin con Maluma, "Shaky shaky" de Daddy Yankee, "El perdón" de Nicky Jam y Enrique Iglesias, "Andas en mi cabeza" de Chino y Nacho, "El perdedor" de Maluma", "Reggaetón lento" de Cnco, "La bicicleta" de Carlos Vives con Shakira, "Felices los 4" de Maluma, "Mi gente" de J Balvin, "La gozadera" de Gente de zona" y "La mordidita" de Ricky Martin.



Estas cifras son muy positivas para la industria ya que, a principio del 2016, solo cinco videos de música latina habían alcanzado la marca de mil millones de vistas. Este año, 20 superaron la marca.

En los últimos dos años, las vistas diarias de los 100 mejores actos latinos en YouTube han crecido más del 75%. Esto ha logrado que, 6 de los 10 mejores videos publicados y 45 de los 100 videos musicales más vistos en YouTube en 2017, sean de artistas latinos. Estos son: "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, "Mi gente" de J Balvin, Willy William, "Felices los 4" de Maluma, "Ahora dice" de Chris Jeday con J Balvin, Ozuna y Arcángel; "El Amante" de Nicky Jam y "Súbeme la radio" de Enrique Iglesias con Descemer Bueno, Zion & Lennox.

Google también anuncia que los conteos diarios (en todo el mundo) de los mejores videos latinos se han disparado desde el año pasado, creciendo un 316% en India, 268% en Indonesia, 257% en Filipinas, 206% en Egipto, 150% en Israel, 120% en el Reino Unido y 116% en Australia.

Luis Fonsi y Daddy Yankee, J Balvin y Maluma son los latinos más visitados en Youtube.

Por ejemplo, el video "Mi gente" de J Balvin y Willy William alcanzó mil millones de visitas en sólo 102 días, convirtiéndose en el cuarto más rápido de la historia en alcanzar esta marca. Esta canción tiene vistas masivas en países como México (298 millones), Estados Unidos (122 millones), Brasil (54 millones), Francia (26 millones), el Reino Unido (16 millones), India (9.2 millones), Israel (6.7 millones), Marruecos (5 millones), Australia (3.7 millones), Tailandia (3.3 millones), Vietnam (1.9 millones) y Japón (1.4 millones). (Leer J Balvin, entre los artistas que logran 400 millones de vistas en YouTube en tiempo récord).

"Chantaje" de Shakira, por su parte, se ha mantenido como favorita internacional este año al estar entre las 10 canciones más reproducidas en YouTube en países europeos como Portugal, Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, Suecia y Croacia, así como en varios países de América Latina. El video de la canción alcanzó mil millones de visitas en solo 140 días, por lo que es el sexto más rápido en alcanzar el hito.

Finalmente, el intérprete de trap, Bad Bunny, ya alcanzó los 4.200 millones de vistas en YouTube este año, un 1090% más que el año pasado. Actualmente es el video # 1 este año en su país de origen, Puerto Rico, el lugar de nacimiento de su sonido distintivo.