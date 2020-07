“Viernes querendones” con Santiago Rivas, lo nuevo del Teatro Gaitán

View this post on Instagram

Llegan al #Gaitán los #ViernesQuerendones con @rivas_santiago. Sesiones en vivo y en directo a través de #FacebookLive🔴. Déjanos en los comentarios de esta publicación ⬇️⌨️ el nombre de aquella clásica canción, el autor, confírmanos tu nombre, tu ciudad y, por supuesto, el nombre de a quién va dirigida tu dedicatoria y dónde está esa persona especial. Santiago hará la curaduría de canciones que transmitirá este viernes.❤️ ¡Puedes enviarnos tu dedicatoria hasta este jueves!🙌 #IdartesSeMudaATuCasa #TeatroJorgeEliécerGaitán #EscenariosDeBogotá