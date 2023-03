Vilma Palma y el sonido de una era

En 1991 graban su primer disco de titulo homonimo al nombre de la banda y que incluye los exitos Bye Bye y La Pachanga, vendiendo mas de un millon de copias. Foto: Cortesía

El recorrido musical de la banda conformada por su vocalista Mario “Pajaro” Gomez, Jorge Risso en guitarras, Gerardo Pugliani en bajo, Karina Di Lorenzo y Natalia Moscariello en coros, Carlos “Oveja” Gonzales en bateria y Gustavo Sachetti en teclados es amplio y su legado aun más.

Vilma Palma e Vampiros comenzó como una aventura en la que sus primeros integrantes tocaban en clubes nocturnos y pasaban horas ensayando en lugares pequeños. Su nombre fue tomado de un grafitti que habían escrito los empleados de una mueblería recién cerrada (ubicada en calle Espana 430) sobre las persianas metálicas de las ventanas contra la gerente de la empresa: Vilma Palmas, el grafitti que decía “Vilma Palma e Hijos Vampiros de los Obreros” con el tiempo se fue borrando y a principios de 1991 solamente quedaban las palabras: Vilma Palma e Vampiros.

A lo largo de su carrera musical han sido conocidos por temas como “Auto rojo”, “Mojada”, “Bye Bye” y “Voy a vos”, entre otros, y su música sigue más vigente cada año que pasa. La banda se presentó el 4 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá y para Mario, vocalista de la banda, fue una experiencia increíble. “En Colombia siempre se saben todas las canciones de Vilma, este país es hermoso y estamos muy agradecidos con él”.

“Flaca”, un nuevo sencillo para una nueva era

En el video de la canción quisieron relatar una historia entre la realidad y la fantasía, donde el atractivo será un look y textura cinematográfico, en el que la fotografía cinematográfica se junta con efectos animados de grafiti estilo esténcil rock de una mujer y la puesta en escena de la banda.

La historia trata de la fantasía de uno de los integrantes de la banda (Pájaro Gómez) con una mujer imaginaria en su mente a la que le dedica la canción. Todo comienza unos segundos antes del inicio de la canción donde se observa a los integrantes de la banda preparando todos los equipos para tocar la canción. Detalles de muchos cables en el suelo, manos conectando plugs de audio, agarrando guitarras, baquetas, micrófonos, hasta estar todos preparados para comenzar a tocar.

Justo antes de pronunciar la primera palabra, el vocalista cuando va a recoger el micrófono que está posado sobre un amplificador o corneta observa un sticker de una mujer en forma de esténcil, se queda fijo viéndola y comienza a cantar. La banda se desenvolverá al mismo tiempo que hace su performance en un ambiente urbano que conectará al espectador y le dará un look bastante actual y cinematográfico al video.

Treinta años haciendo música

Mario “Pájaro” Gómez habló con El Espectador sobre la trayectoria de la banda argentina y su nuevo sencillo, una canción pop rock que ya está disponible en todas las plataformas.

Llevan más de 30 años en la industria, ¿cómo ha sido la evolución de Vilma Palma a través de los años y cómo se conserva la esencia?

La esencia la mantienen los fans. Creo que todo lo que ha pasado con nosotros ha sido producto de ellos, las redes sociales hoy en día permiten que todos se enteren de todo a la velocidad de la luz, la difusión ayuda... estamos en medio de una locura total porque hay un bombardeo de todo, y con la música pasa lo mismo. Hay miles de géneros musicales actualmente, la gente puede escuchar y elegir a sus artistas con un clic, y que Vilma Palma después de 3 décadas siga vigente es una bendición. Las canciones de los primeros discos quedaron en la historia del chuco que conoció a la novia escuchando “Verano traidor”, otro que se la pasó bailando con “Fondo profundo” o “Auto rojo”.

También tiene que ver la constancia...

Somos una banda trabajadora, y creo que ese también es el premio a no bajar los brazos, a seguir en las buenas y en las malas... en el 2000 me peleé con el guitarrista original y me fui con el bajista para Estados Unidos, luego volvimos a empezar. Hay una gran verdad y es que el hecho de hacer muchas giras también nos mantiene vigentes, sobre todo en Latinoamérica... aunque tuvimos que bajarle el ritmo porque yo ya no soy un chico, aunque parezca, y necesito descansar igual que los demás, Lo que quiero decir con esto es que, aunque no somos una banda mediática porque no tenemos videos rotando en todos lados y no estamos muy expuestos, seguimos sonando hasta en las fiestas.

Vilma Palma estuvo presente en la transición y el cambio de la industria musical, ¿cómo vivió la banda este proceso?

Nosotros defendemos nuestro estilo, yo que soy el que compone las canciones ahora, y en el caso de Flaca que es nuestro sencillo más reciente fue una composición conjunta que salió bien. A la hora de grabar estos temas nos enfrentamos con esta nueva realidad que incluye un bombardeo tremendo de información, pero a la vez siempre hemos estado muy dispuestos a todo... el año pasado la misma Karol G nos llamó cuando se presentó en Buenos Aires y me pareció una experiencia increíble salir a cantar con ella “Pachanga” y “Auto rojo” y que una generación de “peladitos”, como dicen acá en Colombia, también las cantara.