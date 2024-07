“Vive la Salsa” en Barranquilla se suspendió por imcumplientos en pagos, según art

El grupo Guayacán Orquesta hizo parte de "Vive la salsa 2024" en Bogotá y se había anunciado para Barranquilla, aunque días antes se retiró del evento. Foto: Felipe Marino

El concierto “Vive la Salsa 2024″, que venía de recorrer varias ciudades colombianas, llegaba a Barranquilla este sábado 6 de julio al Estadio Romelio Martínez, sin embargo, fue cancelado debido a los incumplimientos en los pagos a algunos artistas por parte del organizador del evento, Juan Velásquez Entretenimiento, quien indicó que el concierto se “aplazaba” por problemas de clima.

Quizá le pueda interesar: Morat: “Tocar en Bogotá es un sueño para nosotros”

Sin embargo, algunos artistas como Bobby Cruz, Grupo Niche Y Guayacán indicaron que no estarían en evento debido al incumplimiento en los pagos. Esta versión fue referida por el productor técnico del concierto, Jaime Villalobos, quien estaba al frente de la logística, el montaje en el estadio, la publicidad y demás actividades técnicas, aunque no de la contratación de artistas, de quien estaba a cargo de Juan Velásquez Entretenimiento.

Aunque Villalobos no dio muchos detalles, mencionó que Juan Velásquez tenía un problema con la tiquetera Tuboleta, puesto que no le dio acceso al recaudo el dinero de la boletería y que ese sería el motivo por el cual no se le pagó a los artistas e, incluso, al mismo productor técnico, según indicó en La W. “No me pagaron porque no ejecuté, pero el evento tenía todas las garantías para ejecutarlo, si se arreglaba el conflicto, pero como estuvo en riesgo no iba a poner en riesgo mi nombre”, aseguró Jaime Villalobos en conversación con Julio Sánchez Cristo.

El último en cancelar fue Bobby Cruz, quien a través de CMG Entertaiment, anunció en una carta abierta en esta misma emisora que aún no se había realizado el primer pago del 50% ni el segundo pago 50%, que se habría prometido para los días previos al evento. Carlos Gutiérrez, encargado de representar a al salsero Cruz, indicó en La W que no volvería a celebrar un contrato ni con Juan Velásquez ni con Jaime Villalobos. “Yo creo que tendría que nacer yo otra vez. Muy difícil”, sentenció.

Antes también había cancelado Guayacán Orquesta, quien lo oficializó el pasado 2 de julio del 2024, por medio de un comunicado, en donde afirmaba que su retiro del cartel se debía a los incumplimientos en el contrato y a la falta de garantías por parte de los organizadores. Pese a esto, los artistas seguían apareciendo en la publicidad dos días después.

“A nosotros nos mandan material publicitario y nosotros nos encargamos de difundir. Pero como yo no soy la empresa organizadora del evento, no tengo competencia para hablar con ningún artista, yo evidencio la situación al final”, contestó Villalobos en la emisora.

“Pero de todo estoy también existe una gran luz. Barranquilla respondió a todo el concierto de ‘Vive la Salsa’. Fueron más de 12 mil entradas que estaban garantizadas y Barranquilla que se espere que sí va a haber buenas noticias porque tampoco podemos apresurarnos. Barranquilla va a vivir un evento de salsa que ya lo estamos programando desde el día de hoy”, agregó el productor técnico en Sánchez Cristo.

Cabe agregar, que la organización del evento “Vive la Salsa 2024″en Bogotá, tuvo retrasos de tres horas, al inicio del evento, debido a que no se tenía una autorización por parte de la Secretaría de Salud del Distrito, quien había encontrado residuos orgánicos y poco material de higiene, según indicó en un comunicado desde PMU el día del evento. Finalmente, pese a los contratiempos, este concierto se llevó a cabo.

Tras el evento suspendido en Barranquilla, Velásquez solamente se ha pronunciado a través de un comunicado donde dijo que se aplazaría el evento, sin embargo, quedan dudas de que los artistas anunciados no se vuelvan a presentar.

Para las personas que deseen la devolución del dinero de la boletería deben comunicarse con Tu Boleta, quienes son los responsables de responder a los compradores en casos como este.