Vivija, entre oraciones y canciones

La artista ecuatoriana presentó el tema “Solo él”, que hace parte de su nuevo EP, “Aquí”; además, recuerda su presentación en frente del papa Francisco en Guayaquil.

Acaba de presentar el EP “Aquí”, el inicio de una nueva etapa como artista. ¿De dónde surgió la idea de este trabajo?

Aquí salió de una compilación de oraciones que, de una manera y otra, se tornaron en canciones. En esta nueva etapa estoy mostrándome más vulnerable y abierta en mi arte. Siempre me sentí mucho más conectada con artistas que expresaban su ser sin coberturas en su propuesta y que se dejaban ver a través de sus composiciones.

¿Cómo determina los elementos que acompañan este nuevo EP y en qué género le gustaría categorizarlo?

Muchas personas dirían que es música cristiana, por la letra de las canciones; pero a mí me gusta caracterizarlo como pop con letras que llegan al corazón. Por ejemplo, Solo él es pop con instrumentos folclóricos, que le dan un toque extra y cálido a la canción.

¿Cuál es la actualidad de la música cristiana?

El género cristiano es algo que en el momento se encuentra creciendo, hay muchos artistas que se están dedicado a crear música cristiana de calidad y eso me alegra el corazón.

¿Cuál es el mensaje que nos brinda con sus canciones?

Espero traer un mensaje que dé esperanza a quien escuche las canciones, que les permita entrar en una relación íntima con nuestro creador y que abran sus corazones para recibir todo el amor que él tiene para nosotros.

¿Cómo fue el proceso de realización del videoclip de la canción “Solo él”?

El proceso del video fue bastante fácil para mí. Al momento en que nos sentamos a dar ideas para el video, inmediatamente se me vino a la mente mostrar los lugares en los que yo he ido a darme un pequeño escape durante la cuarentena. Por ejemplo, manejaba hasta Malibú y estacionaba mi carro en esos lugares buscando un escape del confinamiento, ellos me daban esa paz y confianza que busco transmitir en la canción Solo él. Yo dirigí y edité el video, y tuve la ayuda de Kim Taleas en la cámara y la grabación.

¿Dónde empezó su gusto por la música?

Lo que te comparto me lo contó mi mamá, porque yo no lo recuerdo. A los cuatro años yo comencé a pedir instrumentos musicales de regalo para Navidad y mi cumpleaños. Me cuenta que pedía un “tin tin” (piano), micrófono y guitarra, y que siempre jugaba con ellos. Y yo ahora, con 27 años, puedo decir que mi gusto por la música ha estado conmigo desde que tengo memoria, prácticamente la música siempre ha sido parte de mí.

Cuéntenos sobre su experiencia presentándose ante el papa Francisco...

Esa es una de las experiencias más bonitas que he tenido. Fue un gran honor ser partícipe del grupo que interpretó la canción de bienvenida para el papa Francisco en Guayaquil (Ecuador). Antes de su llegada, estuvimos en varios escenarios presentando la canción, y el día de la llegada fuimos la primera agrupación en cantar para él en toda Latinoamérica. Fue un momento inolvidable para mí.

¿Cuál es su sueño musical?

Busco crear arte que llegue a los corazones de las personas que lo escuchen. Letras que conecten tu alma con Dios, que sirvan como un puente al cielo. Me encantaría colaborar con artistas como Steffany Gretzinger, reconocida escritora de música y cantante anglo-cristiana. Mi sueño ahora es publicar música en inglés y abrirme campo en otros países.

¿Cuáles son sus proyectos actuales?

Se viene mucha más música. Estoy a días de lanzar mi nuevo tema, Vuela, luego de eso publicaré otro EP, además de tener algunas colaboraciones con otros artistas y muchos más videos musicales.