Vivir Quintana: “Este álbum no es solo un lanzamiento, es una denuncia”

La cantante mexicana Vivir Quintana utiliza su música para contar historias reales de violencia contra la mujer.

Vivir Quintana se demoró una década haciendo el álbum ‘Cosas Que Sorprenden A La Audiencia’, que contiene diez canciones narradas en primera persona: diez historias de mujeres que fueron privadas de su libertad física por defenderse de sus agresores.

Esta propuesta discográfica es transgresora, porque va sentido contrario a la tradición histórica del género del corrido, constantemente enfocado en relatar actos masculinos de violencia o ilegalidad, como es el caso de “Rosita Alvirez”, popular corrido ambientado en Coahuila que relata el trágico asesinato de una joven que se negó a bailar con un hombre durante un baile.

La infancia de Vivir Quintana tuvo la influencia de esta canción hasta que en una edad más madura se estremeció al comprender que un tema así podía ser tan popular, lo que la llevó a plantearse: “¿qué habría pasado si Rosita o cualquier otra mujer se hubiera defendido de su agresor?”.

La respuesta es ‘Cosas que sorprenden a la audiencia’, este disco que Quintana ha preparado por más de 10 años, tiempo durante el cual llevó a cabo un profundo proceso de introspección alrededor de sus vivencias como mujer, mexicana y norteña, investigó los casos que logra representar con total sensibilidad y empatía y visitó centros penitenciarios donde entabló conversaciones con decenas de mujeres privadas de su libertad.

“Mis 40” es el focus track del álbum, corrido en el que Vivir nos canta el caso de una mujer que, durante la pandemia, fue víctima de violencia extrema por parte de su pareja. Al no encontrar protección, la víctima actuó en defensa propia y terminó en prisión. Desde su celda, afirma no estar arrepentida, pues su acción impidió que otras mujeres vivieran lo mismo que ella.

En entrevista para Vea, Quintana habló sobre el proceso creativo de su álbum y cómo ha sido para ella enfrentarse cara a cara con la violencia.

Vivir Quintana es una mujer que hace corridos. ¿De dónde nacen las ganas de llevarle la contraria a un género tan machista?

Nació hace un tiempo. Hace 15 años, una compañera de la universidad fue víctima de feminicidio. Cuando me dieron la noticia, me obsesioné con la idea de qué hubiera pasado si ella lo hubiera matado a él. Le di muchas vueltas a eso, y descubrí que en México existía un término injusto y lamentable que se llama “exceso de legítima defensa”, y a muchas mujeres les han puesto ese cargo solo por defenderse de alguna agresión sexual, o por defender a sus hijos. ¿Qué más pueden hacer las víctimas cuando las van a matar? Para mí era muy necesario contar estas historias en primera persona. Normalmente, en los corridos se habla en tercera persona, y no hay muchas heroínas en sus historias. Quise utilizar el corrido para contar historias cronológicamente, y saltar al agua, porque este género es uno de los más misóginos.

¿Cómo ha sido el proceso de llevar estas historias a la música?

Ha sido un proceso lleno de mucho aprendizaje. No fue nada más ir a buscar historias, sino también sostenerlas desde el vínculo que creas con cada una de las protagonistas. Me gustaba preguntarme cómo podía hacer para acompañarlas en ese proceso tan difícil, luego de que les dijeran que defenderse estaba mal. Cuando me siento a hablar con ellas, también hablo conmigo misma y entiendo que cada mujer vive cosas distintas viviendo en un país como México. Tampoco me gusta revictimizarlas, porque uno no es solamente lo que le pasó.

¿Qué tipo de historias cuentan las canciones del álbum ‘Cosas Que Sorprenden A La Audiencia’?

En este álbum vamos a encontrar historias de mujeres muy diversas, física, emocional y socialmente. Además, muestra que la violencia la vivimos todas. Que tú seas de cierto estrato no te exime de eso, estamos rodeados de hombres que asesinan mujeres, y que cuando les preguntan por qué lo hicieron, responden “porque podía”, o “porque era mía”, y entender eso hace que nosotros como sociedad podemos hacer algo para que la realidad sea diferente. He transitado muchas emociones con este disco, no todas las veces ha sido igual, incluso cuando canto corridos en las cárceles se siente muy poderoso, es un mensaje de empatía, porque muchas mujeres están ahí por intentar defenderse.

¿De qué manera han recibido su música las mujeres reclusas?

Las han recibido con mucha apertura y amor, porque como dije antes, nos vinculamos desde el respeto y no desde la revictimización. Eso es importante, porque me demoré 10 años en hacer este álbum, y cuando les conté a mis amigas reclusas que lo iba a sacar, muchas me dijeron “por fin, ya era hora”. Presentarlo dentro de las cárceles ha sido muy sanador tanto para ellas como para mí, pero también es duro, porque cuando termino mi presentación me voy para mi casa, pero ellas se quedan ahí con esas vivencias.

El género de los corridos es machista y misógino, ya lo dijo antes, ¿cómo ha sido para usted como mujer involucrarse en él?

Ha sido difícil abrirme camino en un mundo donde me dijeron tantas veces que no cabías, este género es tan violento y tan difícil, pero siempre creí necesario cambiar las narrativas, para que la gente sepa que existen estos casos y que existimos mujeres que queremos hacer otro tipo de música. Este género también es nuestro, y la identidad se hace desde la memoria, y espero que este disco quede como un objeto a investigar, porque son testimonios reales de mujeres que sobrevivieron a estas situaciones que son tan complejas, no solo en México, sino en todo Latinoamérica.

¿Este álbum de alguna forma le sirvió para hacer catarsis de lo que vivió?

Sí, total. Me llevó a lugares muy fuertes de mi vida y me ayudó a entender el lugar en el que vivía. Abrí los ojos y supe que podía utilizar mi talento para comunica esta realidad tan lamentable. Hay días en los que no tengo las respuestas, y me canso, pero nunca paro. Todos los días me sorprendo de lo mucho que he aprendido.

¿Cuál fue esa canción del álbum que más le costó escribir?

Hay una que se llama “La nochebuena más triste”. Me toca mucho porque la protagonista es muy amiga mía, de hecho, nos vimos hace poco.

Con tan solo 20 años, en un mes de Diciembre, una joven es secuestrada por 2 hombres quienes la abusaron física y sexualmente. Luchando por su libertad y su vida, la valiente mujer logra terminar con uno de sus agresores; sin pensar que ese hecho la llevaría de ser víctima a reclusa, y a vivir la Navidad más oscura.