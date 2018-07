¿Volverá Paul McCartney a Glastonbury en 2019?

BANG Showbiz

Teniendo en cuenta que el emblemático Festival de Glastonbury se destaca este verano básicamente por su ausencia -la organización decidió que no se celebrara este año para hacer ciertas reformas y permitir la regeneración de la vegetación de los terrenos-, la prensa musical del Reino Unido se ha venido dedicando estas semanas a especular con los nombres de artistas y bandas que podrían integrar el cartel de la esperada edición de 2019.



Entre los posibles candidatos a pisar el Pyramid Stage -el escenario principal del festival- dentro de un año se destaca exBeatle Paul McCartney, quien curiosamente aprovechaba su última entrevista a la emisora de radio BBC 2 para dejar claro que, si bien todavía no ha recibido propuesta alguna, estaría encantado de regresar a la cita musical por excelencia del calendario estival.



"La verdad es que no he hablado con nadie sobre esto. Han pasado muchos años desde la última vez que estuve allí [2004], pero lo disfrutamos mucho. Las conversaciones no han ido más allá", revelaba el artista a la presentadora Jo Whiley hace dos semanas, antes de que esta le preguntara de forma más directa sobre la respuesta que daría en el caso de que se le ofreciera regresar.



"Sí, probablemente, probablamente lo haría", contestaba sin dar más detalles.



La influyente locutora de la corporación pública ha tenido este jueves en su estudio nada menos que a la principal responsable de la organización del festival, Emily Eavis -hija del fundador Michael Eavis-, pero ni una figura tan determinante como ella ha podido ofrecer mucha claridad sobre la posibilidad de que 'Macca' acabe liderando la jornada de Glastonbury dedicada a las grandes leyendas de la música, la que suele tener lugar el último día de cada edición.



"Siempre queremos contar con él, por supuesto, pero ya veremos qué ocurre. Él siempre está en lo más alto de nuestra lista, pero hay muchos otros factores que tomar en consideración", ha explicado en referencia al lanzamiento del nuevo disco del artista, Egypt -llegará a las tiendas el siete de septiembre- y a la posibilidad de que McCartney quiera emprender su propia gira mundial.