“Vuelta a Colombia”, un concierto para celebrar el Día de la Independencia

La programación cultural de la Filarmónica de Medellín incluye el conversatorio con Santiago Botero, quien hablará con Gonzalo Ospina (concertino de la Orquesta) sobre la relación entre música y ciclismo.

La música y el ciclismo son dos actividades representativas de Colombia, por lo que esta semana la Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed) agenda su programación cultural con el nombre “La música en bicicleta”, con la que celebra el Día de la Independencia y, de paso, destaca obras de todas las regiones.

Esta propuesta de Filarmed, que se puede seguir del jueves 16 al sábado 18 de julio en Facebook y YouTube, recalca el ritmo y la cadencia entre el ciclismo y la música, pues para llegar al alto desempeño en ambas se requiere disciplina, pasión, concentración, esfuerzo y características fisiológicas como el manejo de la respiración y el movimiento.

Para hablar de estas relaciones entre disciplinas , el campeón mundial Santiago Botero conversará este jueves 16 de julio a las 7 de la noche con el concertino de Filarmed, Gonzalo Ospina.

“La música ha sido la compañía que he tenido a lo largo de mi vida, inclusive cuando entreno en la bicicleta. Si quiero remitirme a una época en particular, pongo música, me transporta al tiempo, al momento donde estaba sucediendo, donde viví un sinnúmero de emociones. Lo que más recuerdo y más cercano que tuve a la música fue mi familia, mi padre, que toca la guitarra y el órgano, siempre hemos disfrutado los ritmos colombianos, la música clásica, la ópera y la zarzuela”, expresa Botero.

Por otra parte, el sábado 18 de julio, también a las 7:00 p.m., la Orquesta Filarmónica de Medellín realiza el concierto “La vuelta a Colombia en bici-orquesta”, un recorrido musical por la diversidad de Colombia, por lo que la ‘vuelta’ consta de cinco etapas, cada una con canciones que destacan las tradiciones musicales de la región.

El trayecto tendrá una duración aproximada de una hora. Comenzará en el Pacífico colombiano con “Mi Buenaventra” y “Cali pachanguero”; luego en Tolima grande, de la región andina colombiana, se interpretará “Bunde tolimense” y “San juanero”; la tercera etapa recorrerá los llanos orientales con “Ay mi llanura”; en Antioquia y Santander se pedaleará al son de “Soy colombiano”, “Pueblito viejo” y “Antioqueñita”, y en la quinta etapa, última de la carrera, la región del Caribe está representada con “Matilde Lina” y “Festival de Guararé”. Para festejar la vuelta a Colombia harán un homenaje al maestro Lucho Bermúdez con su canción “Colombia Tierra Querida”.

La programación de Filarmed también incluye, el viernes 17 de julio 11:00 a.m., la conversación “Quédate en la pieza”. El oboe pertenece al grupo de instrumentos de viento, construido en madera, de tubo cónico y con lengüeta de caña doble, posee una sonoridad muy particular. Cristian Cárdenas es oboísta de Filarmed, dialogará con todo el público sobre la música y la expresividad de su instrumento.

Con esta interacción en vivo la audiencia tiene la oportunidad de conocer, preguntar y disfrutar el trasfondo del mundo de una orquesta sinfónica: la diversidad y riqueza de sus instrumentos, en fin, todo lo que hay detrás de este mundo de la música. La Alianza Filarmed – Comfama crea estos espacios que buscan acercar el público a sus artistas y que quienes hacen parte de procesos musicales en el departamento puedan aprender de los músicos profesionales. La inscripción para disfrutar esta conversación se puede realizar en este enlace.