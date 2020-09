De acuerdo con la agrupación bogotana, esta es una canción que nos recuerda que la vida se nos puede ir en cualquier momento, que somos muy frágiles y que tenemos una hora y una fecha de partida.

Luego de haber publicado Fue por tu amor, Segunda parte y MMM – esta última en colaboración con Alejandro González y Pitizion – Wamba presenta No estoy listo, una canción de pop/folk muy cercana a los sonidos que presentaron en su disco Cómplices (2014).

“No estoy listo es una canción que nos recuerda que la vida se nos puede ir en cualquier momento, que somos muy frágiles y que tenemos una hora y una fecha de partida. Es una canción que busca valorar, en vida, a los que tenemos a nuestro lado, honrar el recuerdo de los que se nos fueron y recordarnos que no estamos listos para perder a nadie”, dijo la banda bogotana conformada por Camilo Salazar (vocalista), Miguel Ángel Rodríguez (Percusión), Juan Pablo Jaimes (Guitarra), Camilo Zapata (Bajo) y José Baquero (Batería).

La producción estuvo a cargo por Sergio Orejuela y fue mezclada, y co producida, por María Elisa Ayerbe, ingeniera de mezcla colombiana nominada al Grammy Latino y nombrada Leading Ladies of Entertaiment por The Latin Academy of Recording Arts & Sciences, Inc., en 2019. (Lea: Luego de cinco años, Wamba vuelve a los escenarios)

Además, contó con la participación de Marcelo Novatti (baterista de Juanes) y Juan Camilo Arboleda como arreglistas de cuerdas y Camilo Silva como ingeniero de Master.

Wamba, que nació en 2005 bajo el Tropipop, ha editado tres discos: De un lado al otro (2007), La vida pasa (2011) y Cómplices (2014) y se prepara para entregar su cuarto trabajo discográfico en 2021. (Además: Wamba regresa a la esencia del tropipop)

Además de su carrera musical, Wamba ha sido una de las bandas colombianas más comprometidas con el trabajo social, trabajando de la mano con organizaciones como Save The Children, Profamilia y Aldeas Infantiles con las cuales han visitado más de 76 ciudades y municipios del país, velando por los derechos de los niños y las niñas del país.