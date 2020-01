"We are the world", 35 años después

Estos fueron algunos de los músicos que participaron en "We are the world".

Cortesía

En 1985, Harry Belofante – músico, actor y activista social estadounidense – cansado de ver las terribles imágenes que llegaban de la hambruna sufrida en el continente africano, especialmente en Etiopía, decidió hacer algo al respecto. Habló con su representante, Ken Kragen, quien le sugirió formar un grupo de artistas al estilo de banda “Band Aid” y así recaudar dinero con fines benéficos.

“Band Aid”, que nació en 1984, fue la unión musical entre bandas de pop británicas e irlandesas para recaudar dinero y combatir la hambruna en Etiopía. Fue fundada por los músicos Bob Geldof y Midge Ure, quienes reunieron a un gran grupo de artistas para cantar la canción “Do they know it's christmas”.

La pista fue lanzada el 29 de noviembre de 1984 y ocupó los primeros lugares en Reino Unido e Irlanda. El dinero que recaudaron de la canción fue destino al país africano.

Los músicos que participaron en la canción fueron: John Taylor, Paul Young, Tony Hadley, Glenn Gregory, Simon Le Bon, Simon Crowe, Marilyn, Keren Woodward, Martin Kemp, Jody Watley, Bono, Paul Weller, James "J.T." Taylor, George Michael, Midge Ure, Martyn Ware, John Keeble, Gary Kemp, Andy Taylor, Sarah Dallin, Siobhan Fahey, Sting, Pete Briquette, Francis Rossi, Robert 'Kool' Bell, Dennis Thomas, Andy Taylor, Jon Moss, Rick Parfitt, Nick Rhodes, Johnny Fingers, David Bowie (contribuyó mediante una grabación que fue enviada a Geldof y luego fue doblada en el sencillo), Boy George, Holly Johnson, Paul McCartney (contribuyó mediante una grabación que fue enviada a Geldof y luego fue doblada en el sencillo), Stuart Adamson, Bruce Watson, Tony Butler, Mark Brzezicki, Chris Cross, Steve Norman, Adam Clayton.

La parte instrumental contó con Danny Goffey (batería), Thom Yorke (piano), Jonny Greenwood (guitarra), Sir Paul McCartney (bajo), Fran Healy (guitarra), Justin Hawkins (guitarra), Dan Hawkins (guitarra) y Charlie Simpson (guitarra).

Bajo esta idea de “Band Aid”, el músico Belofante decidió hacer lo mismo para recaudar dinero. Su representante Kragen decidió la fecha y el lugar de grabación: 25 de enero de 1985 en los Estudios A&M de Los Ángeles, Estados Unidos. Mientras que el productor estadounidense Quincy Jones envió invitaciones a varios músicos en donde especificaba que “dejasen su ego en la puerta” si querían hacer parte del proyecto.

De esta manera nació una de las canciones benéficas más importantes de la historia: “We are the world”. 45 músicos atendieron el llamado del productor Jones, incluyendo a Bob Geldof, que fue el promotor de “Band Aid”.

“We are the world” fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones. Salió al mercado el 7 de marzo de 1985 convirtiéndose en un éxito total. Inclusive, ganó dos Grammy a mejor canción del año y disco del año.

Más adelante, la canción fue incluida en un álbum musical que llevaba el mismo nombre y vendió más de 3 millones de copias. Al final, todas las ganancias de “USA for Africa Foundation” - como decidieron llamar al proyecto - superó los 60 millones de dólares, que fueron destinados al tratamiento de la hambruna y las enfermedades en África.

Los 45 músicos que participaron en la canción fueron: Michael Jackson, Harry Belafonte, Stevie Wonder, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Dan Aykroyd, George Michael, Lindsey Buckingham, Kim Carnes, Ray Charles, Mario Cipollina, Johnny Colla, Bob Dylan, Sheila E., Bob Geldof, Bill Gibson, Daryl Hall, John Oates, Sean Hopper, James Ingram, Jermaine Jackson, Jackie Jackson, La Toya Jackson, Marlon Jackson, Randy Jackson, Tito Jackson, Al Jarreau, Waylon Jennings, Billy Joel, Cyndi Lauper, Huey Lewis, Kenny Loggins, Bette Midler, Willie Nelson, Jeffrey Osborne, David Paich, Steve Perry, The Pointer Sisters, Steve Porcaro, Kenny Rogers, Diana Ross, Smokey Robinson, Paul Simon, Tina Turner y Dionne Warwick.

En la parte musical participó Lee Loughnane (trompeta), James Pankow (trombón), Walter Parazaider (saxo), Michael Boddicker (sintetizadores), Paulinho da Costa (percusión), Louis Johnson (bajo), Michael Omartian (teclados), Greg Phillinganes (teclados), John Robinson (batería) y Phil Collins (bongoes).

Live Aid

Las personas querían seguir ayudando a las personas en África y así lo hicieron. El 13 de julio de 1985 se realizaron dos conciertos, de forma simultánea, en el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra, y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, Estados Unidos, con el motivo de recaudar fondos.

Los participantes del evento cantaron la emblemática “We are the world” y “Do they know it's christmas ”.

Nueva versión

En 2010, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las víctimas del terremoto de Haití, se realizó una segunda versión de la canción. En esta ocasión, contó con la participación de artistas como Justin Bieber, Janet Jackson, Usher, Kanye West, Miley Cyrus, los Jonas Brothers, Enrique Iglesias, entre otros. La canción se llamó "We Are the World 25 for Haiti" y contó con una versión en español que fue interpretada por Shakira, Thalía, Paulina Rubio, Vicente Fernández, Natalia Jiménez, Ricky Martin, Daddy Yankee, Cristian Castro y Jon Secada, entre otros.