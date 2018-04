The Weeknd logra el #1 con su EP dedicado a la desilusión de Selena Gomez

Redacción música

La semana pasada The Weeknd publicó un EP (trabajo musical con pocas canciones) llamado "My Dear Melancholy", el primero que estrena tras el trabajo "Starboy" con el que ganó el Grammy.

"My Dear Melancholy" salió a la venta el pasado 30 de marzo y según Billboard, ya lidera la lista 200, dedicada a los doscientos álbumes más vendidos de la semana.

Seis canciones conforman el nuevo trabajo musical del artista Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd. Todos, al igual que el título, recuerdan sus inicios como cantante y están cargados de nostalgia y la melancolía, por lo que muchos aseguran que está dedicado al desamor que vivió recientemente con Selena Gomez.



Los diez meses que duró la relación sentimental no fue la mejor época para ambos y no tanto por el lado sentimental, sino porque fue justo con Gomez tuvo que someterse a un trasplante de riñón debido a lupus que padece. En septiembre pasado la pareja se fue a vivir a un apartamento en Greenwich Village en Nueva York, pero dos meses después anunciaron su separación y ella retomó el contado con Justin Bieber.



De "My Dear Melancholy" The Weeknd también lanzó dos videos: "Try Me" y "Call Out My Name".

En el primero el artista canta frente a la cámara desde el asiento del acompañante de un carro mientras que una pareja tiene relaciones sexuales en el fondo de la misma imagen. "La forma en que besé tus cicatrices. La forma en que arreglé tu corazón", canta The Weeknd.

En "Call Out My Name" el músico proyecta su imagen desde una pantalla de televisión. En la letra expresa su arrepentimiento de haberse enamorado. "Nos encontramos. Te ayudé a salir de un lugar roto. Me diste comodidad. Pero enamorarme de ti fue mi error (…) Dije que no sentía nada, pero cariño, mentí. Casi me corto una parte de mí por tu vida".





En resumen, "My Dear Melancholy" refleja la tristeza y angustia emocional de The Weeknd. El EP cuenta con la producción de Frank Dukes, Daheala, Marz, Mike WiLL Made-It, Gesaffelstein, Guy-Manuel de Homem-Christo y de Skrillex. Las otras canciones que conforman el trabajo son "Wasted Times", "I Was Never There", "Hurt You" y Privilege".

The Weeknd, protegido del rapero canadiense Drake, está entre los músicos titulares del festival de Coachella, celebrado en el desierto de Coachela en abril durante dos fines de semana con la misma programación. La edición de 2018 marcará principalmente el regreso de Beyoncé después del nacimiento de sus gemelos en junio pasado.