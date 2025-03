Will Smith, Kendo Kaponi, Diana Burco y otros estrenos musicales este viernes

Kendo Kaponi, Will Smith y Diana Burco son algunos de los músicos que estrenas sus producciones este viernes. Foto: Archivo Particular

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este viernes 21 de marzo:

El actor y rapero estadounidense Will Smith hace referencia a la famosa bofetada que le propinó a Chris Rock en la gala de los Óscar de 2022 en su nuevo álbum ‘Based on a True Story’, en el que marca su regreso a la música tras un hiato de 20 años.

“Will Smith ha sido cancelado / Oh, no, no puedes cancelar a un icono”, arranca la segunda pista de este disco, ‘Int. Barbershop — Day’, en el que colabora con DJ Jazzy Jeff y B. Simone para exponer los rumores y opiniones sobre el rapero estadounidense.

Posteriormente, una de las voces que lo acompañan agrega: “Escuché que ganó el Óscar pero tuvo que devolverlo”, en referencia al galardón a mejor actor que obtuvo en 2022 en ‘King Richards’ (‘El método Wiliams’) poco después de darle una bofetada en la cara al cómico Chris Rock durante la retransmisión de la gala.

Smith abofeteó a Rock como reacción a una broma que realizó sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, quien estaba sentada entre el público. Cuando el actor regresó a su asiento, gritó: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu jodida boca!”.

“Él (Smith) y Jada están locos, chica, ¿de qué estás hablando? / Será mejor que mantengas el nombre de su esposa fuera de tu boca”, continúa la canción.

El disco lo componen 14 temas siendo ‘You Can Make It’ el sencillo principal y en él mezcla el habitual estilo de rap y hip hop que caracteriza Smith. ‘Based on a True Story’ marca la vuelta de Smith a la música tras 20 años del lanzamiento de ‘Lost and Found’ (2005), su último disco.

Kendo Kaponi lanza “MUVI”, una colaboración junto a Luar La L, Omar Courtz e IZaak. Este lanzamiento, bajo el sello Sony Music Entertainment, fusiona la intensidad de la melodía urbana con la esencia hip-hop que ha caracterizado la trayectoria de Kaponi.

“MUVI” se distingue por la potencia lírica de Kendo Kaponi, pasando por la versatilidad de Luar La L, hasta la energía fresca de Omar Courtz y la propuesta melódica de IZaak, en donde se equilibra la calle y la sofisticación.

El track, que fue grabado en Puerto Rico, cuenta con la producción de Zachiel, Baruc y Viejo Culprit, quienes logran un sonido envolvente y cinematográfico. Pero este no es solo un “nuevo tema”, “MUVI” es el “abrebocas” de lo que será el regreso de Kendo Kaponi, convirtiéndose así en el primer sencillo de un proyecto discográfico que llevará el nombre de “Apocalipto”.

Diana Burco presenta su más reciente canción, una pieza que explora la fragilidad emocional y la belleza que puede encontrarse en el dolor. Esta colaboración con la artista argentina Miss Bolivia fusiona la esencia de la cumbia con un mensaje de empatía y fortaleza.

“Esta canción habla de esa parte rota que todos tenemos y con la que hemos aprendido a vivir. A veces, sin darnos cuenta, buscamos compañía en nuestra tristeza, alguien que nos acompañe incluso en los momentos más oscuros”, expresa la artista.

Inspirada en la cumbia argentina, la artista reconoce su impacto y evolución en la escena musical. “Llevo meses amando la cumbia argentina; tiene algo muy especial en su estructura musical, rompe con ideas preestablecidas y me hace reflexionar sobre la importancia de romperse para poder crecer”, añade.