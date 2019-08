Woodstock no se registró en Colombia

Manuel Drezner

A pesar de que el festival de Woodstock fue universalmente considerado como un hito de la nueva cultura, en Colombia los medios lo ignoraron. Tal vez se pensó que era otro festival hippie y no hubo registro destacado en los medios criollos, a pesar de que en Estados Unidos fue noticia de primera página en el New York Times. Pero esto no quiere decir que pasó desapercibido. Ya en Colombia había un fuerte movimiento de rock colombiano, representado por bandas como los Speakers, los Flippers y los Ampex y ellos tomaron como deber propio mostrar la trascendencia de Woodstock para los movimientos juveniles. Gonzalo Arango hizo una gran proclama en que manifestó que con Woodstock el nadaísmo había llegado a Estados Unidos y se habló de hacer festivales similares en Colombia.

Hubo una especie de concentración en un sitio frecuentado por los hippies nacionales, en la plazoleta de la carrera séptima con calle 60 e incluso en el Parque Nacional, donde se organizó el Festival de la Vida. Pero por iniciativa de Humberto Caballero, una especie de propulsor de esos movimientos en el país, se decidió hacer un festival en Ancón, cerca de Medellín, en el cual se presentaron algunos grupos de rock colombianos y que curiosamente hizo renunciar al alcalde Medellín por su patrocinio. Al ser bautizado como el alcalde hippie y censurado por la prensa antioqueña y algunas de las instituciones paisas, el hombre tuvo que abandonar la Alcaldía al ser acusado de promover el vicio y la droga.

Hubo intentos de grabar esos festivales para eventualmente sacar un disco, pero a última hora la codicia de muchos de los participantes, que exigían remuneraciones exageradas para permitir a sus grupos figurar en la grabación, hizo fracasar la idea, por lo cual no existe constancia fonográfica de lo que se hizo. Pero lo cierto es que gracias a esos movimientos poco a poco se fueron abandonando los viejos prejuicios y como consecuencia de la aceptación que tuvo Woodstock, los rockeros colombianos comenzaron a tener presencia y en la televisión se comenzó a hacer programas con música de rock.

No obstante lo anterior, no hubo respuesta social a esos movimientos. La mayoría de las casas disqueras despreciaban el rock colombiano y eventualmente sacaban a luz lo hecho en otros países. Como dato curioso, el primer disco de Los Beatles, al ser publicado en el país, escasamente vendió unos pocos ejemplares y por muchos años esa célebre agrupación fue ignorada por quienes hacían discos en Colombia.

Pero es difícil luchar contra una corriente tan impetuosa como fue la de la juventud liberada de esa época, que encontró en las consecuencias de Woodstock una fuente de inspiración y consiguió lo que nadie pensaba que pudiera suceder: la aceptación y el respeto por lo que los jóvenes estaban haciendo.