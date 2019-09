Este martes, en el Teatro Mayor

Yeol Eum Son, prodigio del piano

El Espectador

Yeol Eum Son ha ganado gran prestigio internacional gracias a sus interpretaciones cargadas de sensibilidad, emoción y fuerza. Cuenta con un repertorio ecléctico que incluye a Bach, Mozart y Gershwin. Con obras de Liszt, Brahms, Albéniz, Prokofiev, Godowsky y Strauss. En Bogotá presentará al público un diverso programa dedicado a las 88 teclas blancas y negras.

El encanto de esta artista reside en cómo toca el piano: parece que fuera un ejercicio sencillo. A los cuatro años tuvo su primer acercamiento a Mozart con La flauta mágica, vivencia que, en una entrevista al medio mexicano 20 Minutos, aseguró que influyó en su carrera artística. En 2011, obtuvo la medalla de plata en el Concurso Internacional de Tchaikovski, reconocimiento que comparte con otro joven talento, el chelista colombiano Santiago Cañón, quien lo alcanzó este año.

Ambos, considerados niños prodigios de la música clásica, y entre los mejores del mundo en el piano y el violonchelo, recibieron una considerable herencia musical. La mamá de Yeol Eum Son es pianista y gracias a ella pudo conocer el legado de diferentes compositores como Mozart, Beethoven, Prokófiev, y Revueltas.

De sus recuerdos también comentó que vivió una infancia en la que pudo ser una niña normal, paralela a sus estudios académicos y de piano. “La verdad he disfrutado mi vida y pienso que no he sacrificado nada; fui a la escuela, jugaba con mis amigos y estaba con mi familia, aunque nunca dejaba de estudiar y practicar piano, al que le dedicaba cuatro o cinco horas al día”, comentó en el medio mexicano.

A los 17, se presentó por primera vez junto a la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección del estadounidense Lorin Maazel. Esta experiencia fue el comienzo de una trayectoria que la ha llevado a tocar con las mejores orquestas del mundo. Recientemente se presentó con la Orquesta Gürzenich de Colonia, la Konzerthausorchester de Berlín y la Filarmónica de Bergen, bajo la dirección de Dimitri Kitayenko. Debutó en París con la Filarmónica de Radio France, dirigida por Mikko Franck, y regresó a San Petersburgo con la Orquesta del Teatro Mariinksy, bajo la dirección de Valery Guérguiev.

Además, ha estado en recitales con la Sociedad de Música de Cámara de San Francisco, la Colección Phillips de Washington D.C., y en Escocia en el Festival East Neuk. En 2018, fue designada como directora artística del Festival de Música y la Escuela PyeongChang en Corea. También es embajadora honoraria del Centro de las Artes de Seúl.

Ha realizado varias grabaciones de estudio, como Los nocturnos para piano y cuerdas de Chopin, bajo el sello de Universal; Modern Times, en el que incluye piezas de Berg, Prokofiev, Stravinsky y Ravel, y el CD Schumann & Brahms, con el acompañamiento de la violinista alemana, Clara-Jumi Kang, ambos trabajos discográficos hechos con Decca Records; Mozart: Concierto para piano n° 21, con Onyx Classics.

Luego de su paso por Colombia, se presentará en Perú y en Argentina; en Turquía, estará en la Casa de la Música de Moscú. Yeol Eum Son regresará a Suiza con las Series Internacionales de Piano y a la Philharmonie de Berlín para un concierto de cámara. Bajo la dirección de Alexander Dmitriev, interpretará el concierto para la mano izquierda de Ravel, en San Petersburgo, y después dará dos conciertos en Suiza. En 2020, del 18 al 30 de enero, tendrá varios conciertos en Bélgica.